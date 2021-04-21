緬甸軍方今年2月1日發動政變奪權，拘禁人文政府多名官員，包括前國務資政昂山素姬。英國《泰晤士報》引述緬甸一名叛變軍官報道，自2015軍方被迫交出權力後，至少兩年前便已開始策劃發動軍事政變。而政變至今超過兩個月，儘管國際社會的關注漸減，但示威者仍然繼續以不同形式抗爭，周三便發起「藍衣運動」要求軍方釋放被捕人士。

少校塔烏（Hein Thaw Oo）原本是緬甸第99步兵師的指揮官，早前從東部撣邦（Shan state）木姐（Mu Se）基地逃走，是目前叛變的最高階軍官。他周二接受自由亞洲電台訪問時表示，早在今年2月1日政變前的兩年，軍方高層已知道有關推翻昂山素姬領導文人政府的計劃。他說︰「2015年軍方將權力交予全國民主聯盟前，我們早已預計（政變）終有一天會發生。大約兩年前，我聽聞他們已決定實行。」

塔烏表示，對於上頭下令屠殺示威者，不少士兵都感到震驚，因而希望叛逃，「不少人想叛變，但因擔心連累家人或害怕後果而不敢...高層（將軍）亦十分害怕遭到低級士兵背叛」。

逾3,000人被捕 「藍衣運動」促軍方放人

緬甸政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners，AAPP）公佈，至今已有738名示威者被殺，3,300人被拘留，其中20人更被判死刑。但緬甸國營電視台及報章引述軍方指，由2月1日直至本月15日之間，有258名示威者死亡，其中247人因在軍隊清除路障時發動襲擊，遭軍人還擊殺死。

面對人數龐大的被捕人士，緬甸社運領袖艾辛扎貌（Ei Thinzar Maung）周三在facebook發起「藍衣運動」，呼籲網民在社交媒體分享穿藍衫、高舉寫上被囚人士名字手掌的照片，要求軍方釋放被捕人士。「藍衣運動」是向昔日緬甸民運人士溫丁（Win Tin）致敬，他因為參與民主運動，被軍方監禁了19年。他獲釋後承諾一直穿藍衣，直至所有政治犯獲釋為止，於2014年4月21日逝世。

美財政部再制裁兩間國有企業

美國財政部周三宣佈再制裁緬甸兩間國有企業「緬甸木材公司」（Myanma Timber Enterprise，MTE）及「緬甸珍珠公司」（MyanmarPearl Enterprise，MPE）。

反對派「全國團結政府」遭緬軍列為非法

另外，國營電視台周二報道，緬甸內政部宣佈把反對派成立的全國團結政府（ National Unity Government，NUG）列為非法組織。反對派政客上周五宣佈成立NUG，成員名義上包括昂山素姬，還有多名抗爭領袖和少數民族領導人。

NUG則揚言，自身為合法機構，要求國際認可，並促東盟（ASEAN）邀請NUG代表出席本周六在印尼耶加達舉行、討論緬甸危機的的東盟特別峯會。

泰國外交部早前公佈，緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）將出席特別峯會，人權觀察（Human Rights Watch）要求東盟取消對敏昂萊的邀請出席會議。人權觀察的亞洲總監亞當斯（Brad Adams）說︰「敏昂萊因為在軍方暴行及殘酷鎮壓親民主示威者充當的角色，而受到國際制裁，不應出席為了解決他所製造危機的國際會議。」

聯合國緬甸人權問題特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）周三在Twitter推文表示，緬甸軍政府發動政變，導致接近25萬人流離失所，「各國必須立即行動，解決這場人道災難」。

英國《泰晤士報》/路透社/法新社/Irrawaddy

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