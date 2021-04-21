俄羅斯持續向靠近烏克蘭邊境的地區增兵，最新衞星照片顯示，俄軍已在距離兩國邊境約160公里的莫羅佐夫斯克（Morozovsk）基地，前所未見地部署了15架蘇-34超音速戰鬥機，其他軍事調動亦不斷增多。烏克蘭總統澤連斯基要求跟俄總統普京和談，並稱雙方一旦開戰，將危及數以百萬計生命。

部署戰機到邊境 或預示有意入侵

蘇-34戰鬥機最高飛行速度可達時速2,200公里，並可部署雷射制導導彈及30毫米口徑機炮等，估計每分鐘可發射1,800次。考慮到3月底時的衞星影像尚未見該批戰鬥機，估計該批蘇-24是近期才部署到俄烏邊境。

俄羅斯過往不曾在俄烏邊境派駐蘇-34，專家指此舉或預示俄羅斯有意入侵烏克蘭。克里姆林宮周二亦宣佈，把克里米亞半島及黑海部分地區列為禁飛區，是繼上周封鎖刻赤海峽後再有封鎖行動。俄方強調有權禁止外國船隻進入領海，不會干涉商船往來。

烏克蘭內部文件：俄擬把烏變作聯邦一部分

外媒現時估計俄軍在接壤烏克蘭東部地區及克里米亞半島，合共部署最少8萬名士兵，預料月底前還會有額外3萬人部署，歐盟則指俄方已部署逾10萬兵力。俄羅斯近期的士兵、直升機、無人機等活動亦增多，邊境也興建更多軍事醫院。俄方同時在克里米亞一帶舉行軍事演習，約20輛船隻及飛機參與。

烏克蘭內部的軍事備忘錄顯示，烏方評估俄羅斯曾在1/4個黑海海域進行軍事演習，甚至計劃把烏克蘭變成俄羅斯聯邦一部分，但這對烏克蘭和英美都是不可接受。

但拜登上周叫停了軍艦赴黑海的計劃，其他西方國家至今亦未見具體行動，澤連斯基的態度也較之前軟化，表示希望與普京在烏東地區舉行會談，以外交途徑和平解決分歧，但強調烏克蘭會堅持到最後。

美CIA評估：俄或對烏作「有限度軍事介入」

美國空軍前軍官布里德洛夫（Philip Breedlove）表示，俄羅斯向區內投放不同類型的空中力量，一旦發生地面衝突，便可提供足夠空中支援。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）稱，美國以至其他盟友均需要重視俄軍最新動向，形容俄方或對烏克蘭作出「有限度的軍事介入」。國務院發言人普賴斯（Ned Price）批評俄方再次在無預警下作出挑釁，導致烏克蘭局勢不穩。

英國據報計劃今夏向烏克蘭派遣600名士兵，改善在該區部署。歐盟亦對俄羅斯增兵及限制黑海航行自由表達關注。

英國《每日郵報》

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