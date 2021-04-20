美國明尼阿波利斯市46歲黑人弗洛伊德（George Floyd）被45歲白人前警員喬文（Derek Chauvin）跪頸後死亡案，陪審團退庭商議兩天約10小時後，裁定喬文兩項謀殺和一項誤殺罪成，被鎖上手銬押走，還柙後判。

陪審團退庭商議之際，總統拜登周二表示，弗洛伊德家屬承受壓力與焦慮，認為案件鐵證如山，祈求有正確裁決。

案發於去年5月25日，喬文當時指弗洛伊德使用偽鈔，當街把他制服，用膝頭跪在他頸上逾9分鐘，弗洛伊德多次掙扎着說「我無法呼吸」。弗洛伊德之死掀起美國甚至世界多處示威，抗議美國警察濫用暴力以及種族歧視。喬文被控二級謀殺、三級謀殺、二級誤殺罪。二級謀殺最高刑罰是監禁40年，三級謀殺25年，二級誤殺10年。

裁決臨近之際，各地政府則嚴陣以待。明市部署數千國民警衞和警察，審訊所在的法院外圍上石屎路障和鐵絲網，商舖以木板加固窗戶，以防民眾一旦不滿裁決會上街示威。民主黨籍國會眾議員沃特斯（Maxine Waters）上周末到明尼阿波利斯公開煽動示威者，宣稱被告喬文一旦脫罪，「大家必須更具對抗性」。主審法官卡希爾（Peter Cahill）直斥這番語帶威脅的言論「令人反感」和「不尊重法治」。

美聯社／法新社

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