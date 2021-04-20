弗洛伊德案審結在即，民主黨籍國會眾議員沃特斯（Maxine Waters）上周末竟到明尼阿波利斯市公開煽動示威者，宣稱被告喬文一旦脫罪，「大家必須更具對抗性」。

主審法官卡希爾直斥這番語帶威脅的言論「令人反感」和「不尊重法治」。

或成辯方「上訴材料」

沃特斯揚言若法庭不判喬文謀殺罪成，「我們不止要上街，更要為公義而戰……我不管甚麼宵禁，它只是要大家閉嘴、不准集會，我才不會同意」。

這位眾議院金融服務委員會主席的「高論」，前日成為了辯護律師納爾遜要求法庭頒佈流審的理據，認為陪審團或已受到恐嚇。

卡希爾拒絕流審請求，但顯然不滿沃特斯的說法，他向納爾遜表示：「我可以告訴你，女議員沃斯特可能已給予你在上訴時用作推翻裁決的材料。」

卡希爾敦促「民選議員不要再談論案情」。早前，卡希爾亦對市政府在審結前，與案中死者家屬達成賠償協議感到惱怒，擔心會影響陪審員中立。

沃特斯公開「指導」法庭審案，惹來共和黨人的調侃，參議院少數派領袖麥康內爾表示：「很難想像比這個更不恰當的事情，一位國會議員竟然老遠由加州飛到（明尼蘇達州），公然向地區領袖表明，若不判這位被告罪成，那麼街上便會出現大麻煩。」眾議院的共和黨領袖麥卡錫揚言會提案譴責沃特斯。

沃特斯言論向來惹火，曾在2017年一個公開場合表示：「我今晚就去幹掉特朗普。」

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