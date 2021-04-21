英國皇夫菲臘親王葬禮後，專程回鄉奔喪的哈里王子被英媒拍到已經返回美國加州，未有留下陪伴英女皇度過95歲生日。哈里和妻子梅根之前在美國接受專訪，引發皇室牽然大波，哈里有必要跟父兄破冰，但哈里到回美國前始終沒有跟父親查理斯單獨對談。

哈里乘搭美國航空客機，於當地時間下午1點半抵達洛杉磯國際機場。客機着陸後數分鐘，哈里已開車離開，大約下午4點抵達所住的蒙特西托（Montecito），與兒子阿奇和懷孕妻子梅根團聚。

外界期望哈里返美前與皇室破冰

外界一直關注哈里返回美國前在英國的動向，據報很多皇室成員都希望皇儲查理斯和哈里兩父子能夠趁機單獨相處，面對面討論雙方分歧。可是，哈里未及跟父親對談，已經起程離開。

報道指，哈里在上周六菲臘親王喪禮後，理應最少有兩天時間與親友見面，例如在葬禮當天與兄長威廉王子「破冰」談話後，可以見見三名姪兒姪女，或者是探望堂妹尤金妮婭公主（Princess Eugenie），或會晤他的駐英國慈善團體。

有指查理斯怒氣未消 跟哈里沒互動

不過，72歲皇儲查理斯據報對哈里夫婦接受專訪仍然怒氣未消。消息人士指，查理斯對這場「煽動性」專訪感到痛苦和不滿，削弱了他對哈里夫婦的信任，「薩塞克斯公爵（哈里）持續說他尊敬祖母，但對她所代表的組織不屑一顧」。

報道提到，哈里在葬禮後和威廉夫婦、查理斯至少花了一小時相處，但哈里與查理斯之間並無互動。

英國《每日電訊報》/《每日郵報》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !