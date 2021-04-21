俄羅斯總統普京周三發表國情咨文，是他任內第16次。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）預告，國情咨文內容將圍繞疫情下的變化，並可能回應過去一年的示威，以至將在9月舉行的國會選舉。反對派則號召周三在多達100個城市發起示威，聲援在囚的反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny），不過在大規模示威前，當局已拘捕納瓦爾尼的律師索博爾（Lyubov Sobol）以及納瓦爾尼的發言人亞爾米什（Kira Yarmysh），並在20個城巿採取拘捕及搜查行動。

普京在當地時間中午（香港時間下午5時）開始演說，路透社指出，普京所屬的統一俄羅斯黨受貪腐醜聞影響，支持度遠較普京本人低，預料普京或會公佈刺激經濟措施，催谷執政黨民望。塔斯社則指，普京可能在國情咨文中提出疫情紓困措施，以及其他抗疫措施。

普京對上一次發表國情咨文是在去年1月，由於疫情關係，今屆國情咨文安排有別以往，現場人數料較去年約1,300人少，記者人數亦由去年約900人減至今年的435人，所有進場人士需提供病毒測試陰性證明，在場內需保持社交距離。

警稱集會非法促勿參加

納瓦爾尼的團隊號召支持者當地時間晚上7時在全國各地集會，聲援因近日在獄中絕食，致健康大幅轉差的納瓦爾尼。俄羅斯警方指集會屬非法，警告公眾切勿參加，當局在今年較早時的反政府示威中已累積拘捕數千人。

納瓦爾尼1月從德國回到俄羅斯後，旋即遭政府拘留，不久後被當局以欺詐罪起訴並罪成，判囚2年半。美國和歐盟警告，一旦納瓦爾尼在獄中逝世，將對克里姆林宮施加更強烈制裁，路透社則指，普京過往一直避免提及納瓦爾尼的名字，預計他會繼續這作風，但可能回應西方和烏克蘭對俄的批評。美國總統拜登上周表示，有意跟普京在第三國舉行首腦會談。

路透社/塔斯社

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