美國明尼阿波利斯市黑人弗洛伊德（George Floyd）被白人警員喬文（Derek Chauvin）跪頸死案審訊逾月，控辯雙方前日完成結案陳詞，陪審團退庭商議。法官促他們設身處地以「是否合理使用武力」為方向，判斷喬文是否有罪。各地政府則嚴陣以待，提防一旦喬文獲判無罪，民眾會上街示威。

喬文被控三罪，包括二級謀殺、三級謀殺和二級誤殺罪。法庭傳召過多位目擊者和專家作供，至前日交由12人陪審團定奪。檢控官施萊克爾（Steve Schleicher）退庭前反覆展示案發時的影片，在結案陳詞向他們稱「你們可相信自己的眼睛，這是你們真正知道的」，強調這並非執行警務，而是謀殺，斥喬文「糟糕地濫權9分29秒」，促判他罪成。

促從警現場合理觀念判斷

辯方律師納爾遜（Eric Nelson）表示，喬文當時與一名魁梧的男子糾纏，處於難以估計的境況，他只是做了所有合理警員都會做的事，堅持喬文並非刻意使用違法武力，促陪審團從警員的角度看這件事。他又指，心臟病和藥物也是弗洛伊德致命因素，認為州政府尚未釐清所有疑點。

明尼蘇達州亨內平縣法官卡希爾（Peter Cahill）則指示陪審團一定要絕對公平，考量證據和應用法律，不要受偏見、歧視、情感、同情心或公眾輿論影響決定，並向他們說明「合理使用武力」的定義，引導他們判斷。

連日審訊中，律師、證人和法官分別用過「合理」和「不合理」兩個詞語判斷案情，是因為這涉及1989年最高法院審理「格雷厄姆對康納」一案，成為本案裁決的關鍵。

上述案件源自1984年，北卡羅來納州有警員制服糖尿病人格雷厄姆（Dethorne Graham）時，即使對方表明自己有致命的胰島素反應，也不獲治療的權利，引起連串訴訟。最高法院最終裁定「使用的特定武力是否合理，一定要從警員在現場的合理觀念判斷，而非事後孔明的角度」。該案此後成為地方政府參考的案例，助不少被控濫暴的警員脫罪，如觸發1991年洛杉磯暴動的羅德尼金（Rodney King）被毆案，四名涉案警員就是在陪審團獲指示跟從這準則後脫罪。

陪審團前日休庭後回到酒店思量對喬文的最終裁決，法院附近的街道隨即有近300人示威，舉起寫着「為了弗洛伊德和所有被奪性命的公義，全世界正在看」的標語，令各地政府擔心一旦喬文獲判無罪，會爆發如弗洛伊德去年5月去世後的大規模示威。風險較大的明州司法部正與聯邦調查局（FBI）合作，設法支援地方執法人員。白宮新聞秘書普薩基也透露，官員已為將出爐的裁決溝通，他們的目標是確保有空間讓和平示威進行。外界預期拜登會為裁決發表講話。

美聯社/路透社