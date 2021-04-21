美國明尼阿波利斯市黑人弗洛伊德（George Floyd）被警員跪頸後死亡的案件周二宣判，備受美國民眾關注。就在裁決公佈前25分鐘，俄亥俄州首府哥倫布市又發生黑人被警員槍殺的事件。死者是一名年約15歲的黑人少女，疑因持刀刺人而遭警員開槍擊斃。事發後，當地已有過百民眾聚集在現場及警察總部示威抗議。警方則迅速公開警員的隨身攝錄片段，冀釋公眾疑慮。

警方在周二晚上舉行記者會交代事件，報案中心當天約下午4時45分接報，稱一名女子在住所持刀刺人。警方確認有一人在這宗涉及警員開槍的案件中喪生，但拒絕交代死者和開槍警員身份，僅表示開槍警員在案件調查期間不會被安排到街上執勤。據報被擊斃的少女名叫拜恩（Makhia Bryant），今年15歲。

根據公開的執勤警員隨身攝錄片段顯示，死者拜恩當時身穿黑衣從寓所衝出來，手持類似廚刀或牛排刀的利器，奔向兩名女子，疑似施襲。拜恩衝向第一名女子後，對方整個人倒地，接着拜恩馬上轉身走向另一人，警員此時向拜恩連開數槍，拜恩中槍倒地，送院後宣告不治。

目擊者稱少女才是報案人 持刀是嘗試自衞

有目擊者稱，拜恩持刀是因為有人企圖襲擊她，形容她是嘗試自衞，並指拜恩才是報警的人，但警員當時不曾叫她放下利刀或詢問發生甚麼事。拜恩的姨姨海澤爾（Hazel Bryant）則向傳媒報稱，拜恩在中槍前已放下手上的刀，「她是個好孩子，她很有愛心。她只是15歲，她不應像狗一般死在街頭」。

哥倫布市市長金瑟（Andrew Ginther）事後在Twitter稱：「這個下午一名少女不幸地喪命。」他其後在記者會上表示：「根據片段，我們知道該名警員採取行動去保護我們社區裏另一名少女。」警方則指，州法律容許警員使用致命武力保護自己或其他人，調查人員將決定這次槍擊案是否符合有關情況。

居民嘆喬文剛被定罪 自身社區又出事

不過，事件仍觸發民眾當晚在事發現場聚集抗議，警方封路應對。有過百人聚集在該市警察總部外抗議，推倒警方路障，高呼「Black women matter」、「Black girls matter」等口號。

住在當地社區17年的50歲婦人雪佛（Kimberly Shepherd），聲稱認識身亡少女，對這次槍擊案感到不幸，「這個社區確實經歷了變化，但像這種事從未發生。這是在此處發生最糟糕的事情，不幸地自出警察手中」。

雪佛表示和鄰居才剛剛慶祝弗洛伊德案被告喬文（Derek Chauvin）罪成，卻很快不感到欣慰，「因為你正收到電話他（喬文）被定罪，我就收到下一通來電在我社區發生這種事」。

美聯社／美國霍士新聞／英國《每日郵報》

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