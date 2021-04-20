美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）去年遭警員跪頸致死，涉事警員喬文（Derek Chauvin）被指控謀殺及誤殺，陪審團退庭商議料將有判決。預計裁決後可能引發新一輪聲勢浩大的示威，明尼蘇達州州長沃茨警告可能出現動盪，已向其他州分請求協助，明尼阿波利斯更如臨大敵，加派國民警衞軍駐守，市內公立學校周三至周五改為遙距授課。多個美國城市保安同樣升級，首都華盛頓已獲加派250名國民警衞軍戒備，紐約市警方亦作準備。回顧弗洛伊德案，悲劇由一張20美元（約155港元）偽鈔引起，店員懷疑弗洛伊德行使偽鈔，警員到場後拘捕他，弗洛伊德表現看來合作且不斷道歉，但仍被喬文持續跪頸9分鐘致死。

事發於去年5月25日傍晚，弗洛伊德在明尼阿波利斯市一間「Cup Foods」便利店購買香煙，並以一張20美元鈔票付款，但店員懷疑是偽鈔，於是報警，當時是晚上8時01分。警方事後發佈的報警中心錄音顯示，店員稱他懷疑弗洛伊德使用偽鈔，要求對方退回香煙，但遭拒絕，又形容弗洛伊德看來喝醉了酒，無法控制自己。

兩名警員8時08分接報到場，當時弗洛伊德與另外兩人在車內休息，其中一名警員萊恩（Thomas Lane）靠近車子後拔槍，要求弗洛伊德展示雙手沒有武器，並把他鎖上手銬，以涉嫌行使偽鈔拘捕他。當局沒解釋萊恩拔槍的原因，僅指弗洛伊德起初表現抗拒，但被警員拉出車廂及鎖上手銬，再拉到牆邊坐上，已變得合作。

推上警車不果後倒地 弗洛伊德遭跪頸

警員隨身攝錄機拍攝的片段顯示，弗洛伊德被捕後多次向警員道歉。警員嘗試把弗洛伊德推入警車內，但弗洛伊德的身體突然變得僵硬及倒地，並向警員表示他患有幽閉恐懼症。喬文等數名警員隨後增援到場，試圖再把弗洛伊德搬上警車，但在糾纏間弗洛伊德面部朝下倒地。

隨後約9分鐘，喬文以膝跪着弗洛伊德的頸，這時弗洛伊德仍被手銬鎖着，曾20多次表示自己不能呼吸，懇求喬文鬆開膝蓋，並形容「你這樣會殺掉我的」。然而喬文對此置若罔聞，更要求弗洛伊德「停止大叫大嚷」以減少消耗氧氣，弗洛伊德最後只表示：「我不能相信……媽媽我愛你，告訴孩子們我愛他們，我要死了。」

同袍表示疑犯無脈搏 喬文仍拒鬆腿

喬文跪頸約6分鐘後，目擊者發現弗洛伊德情況極為不妥，急忙高呼「他正流鼻血」，弗洛伊德亦失去知覺，附近的人都要求警員檢查他有否脈搏。其中一名警員亞歷山大金（Alexander Kueng）檢查後，發現弗洛伊德的右手已沒有脈搏，但喬文仍繼續跪在弗洛伊德頸上，直至8時27分醫護人員到場後才鬆腿，弗洛伊德隨即被抬上擔架床送院，約一小時後證實不治。

弗洛伊德生前常到涉事便利店購買日用品，東主阿布邁耶勒（Mike Abumayyaleh）形容他平常表現友善及有禮，從沒鬧事。他的友人哈里斯（Christopher Harris）亦指，弗洛伊德的性格絕不會使用偽鈔，形容他的死十分無辜。明尼阿波利斯市警察總長阿拉東多（Medaria Arradondo）早前作供時，承認喬文的做法違反警例。

英國廣播公司

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