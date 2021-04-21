中非國家乍得軍方表示，總統代比（Idriss Deby）周一在前線領軍對抗反抗軍時陣亡。軍方隨即擁護代比兒子卡卡（Mahamat Kaka）接掌權力，據報更處決了多名將領及拘捕了代比的親信，令外界質疑這是一場政變。

乍得日前舉行大選，68歲的代比以79%得票率勝出成功連任，這是他的第6任期。但代比周一罕有地走到前線，到北部接壤利比亞領軍對抗反抗軍。軍方發言人阿古纳（Azem Bermendao Agouna）表示，代比在衝突中受傷，送回首都恩賈梅納（N’Djamena）後不治身亡。

代比的兒子卡卡（Mahamat Kaka）隨即在軍方擁護下接掌權力，被任命為過渡軍事委員會臨時主席，而軍方又解散政府及國民議會，實施宵禁及關閉邊境。「全國過渡委員會向乍得民眾保證，已採取一切措施保障和平、安全與共和秩序」。代比的國葬會在周五舉行。

據報迅速展示權力 包括拘捕亡父親信

不過，乍得在權力安排上的各種調動，惹來外界質疑。非洲聯盟（African Union）已經作出譴責。尼日利亞人權律師索貢羅（Ayo Sogunro）指，根據乍得法律，現任總統去世後的任期不是由家庭成員延續，而是國民議會，「軍方取得權利及轉移到總統的兒子……這是政變及違憲」。曾撰寫乍得殖民時期歷史書的專家鮑威爾（Nathanial Powell）也直指，在技術上這已經是政變。

而尼日利亞上議院議長特別助理西迪克（Abu Sidiq）更在Twitter指，卡卡據報已經急不及待要展示自己大權在握，處決了多名軍方將領，並拘捕了父親親信在內的多人。西迪克質疑代比的死因是否真正如軍方公佈所指，抑或另有內情。

代比1990年在一次軍事政變後奪權，管治乍得30年，是非洲其中一名執政時間最長的領袖之一，他經常讓其家庭成員及族群出任政府及軍方重要職位，他在多次政變和叛亂中倖存下來。

西方國家視代比為對抗伊斯蘭激進組織的盟友，包括極端伊斯蘭組織「博科聖地」（Boko Haram）、及薩赫勒（Sahel）與阿蓋德及伊斯蘭國有聯繫的組織。

路透社／法新社／英國《每日郵報》

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