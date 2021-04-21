美國明尼阿波利斯市前警員喬文（Derek Chauvin）周二被判以膝跪黑人弗洛伊德的頸部，導致後者死亡一事謀殺及誤殺罪成，目前還柙候判。弗洛伊德案引起美國全國震動，傳媒及政界亦湧現譴責喬文的聲音，預計喬文一方將以此為理據上訴，指陪審團可能受影響而對案件有偏見。

喬文一方的代表律師可在判決後60天內向法庭提出上訴申請，律師團隊之後可再研究案情和判詞，以決定上訴的爭拗方向。

市政府向死者家屬賠償 或污染陪審團看法

早在喬文案聆訊開始前兩周，明尼阿波利斯市政府已跟弗洛伊德的家人達成民事和解協議，向對方賠償2,700萬美元（約2.1億港元），當時法院尚未就喬文案選定陪審團。喬文的代表律師尼爾森（Eric Nelson）批評，賠償一事是「污染」了陪審團對案件的看法，預計他在上訴時很可能會再提出這觀點，法官卡希爾（Peter Cahill）也曾承認民事賠償的時機屬「不幸」。

去年弗洛伊德逝世後，明尼阿波利斯發生激烈示威，但案件仍選擇在明尼阿波利斯市的法院審訊，預計喬文一方將在上訴中挑戰這點，提出當地市民深受示威影響，難以找到不偏不倚的陪審團。

議員跨州鼓動示威 拜登評論案件或視為施壓

喬文一方亦可能指出，傳媒和政界對案件評論有機會影響陪審員，包括民主黨加州聯邦眾議員沃特斯（Maxine Waters）更在上周末示威集會上揚言一旦喬文脫罪，人們便應更激烈地示威，被質疑是試圖干預裁決。辯方律師尼爾森一度為此要求中止審訊，法官卡希爾亦促請外界不要評論陪審員的裁決。此外，總統拜登也在陪審團判決前數小時公開評論案件，形容指控喬文的證據已非常充分，「希望」陪審員作出「正確裁決」，言論可能被視為有施壓之嫌。

法律專家：難有實質證據 上訴勝算微

不過，法律專家目前不看好喬文上訴成功的機會，指出過往極少針對聆訊舉行地點而上訴成功的先例。明尼蘇達州刑事案律師阿佩爾鮑姆（Paul Appelbaum）稱，若喬文一方要循此觀點上訴，便需證明法官卡希爾濫用權力，又或者犯下明顯違背證據的錯誤，但這些標準都極難達到。至於傳媒報道或政界評論令陪審團受影響的觀點，當地律師弗里德伯格（Joseph Friedberg）認為這些並非上訴理據。

明尼蘇達州聖克勞德州立大學刑事司法助理教授貝克（John Baker）則稱，儘管政府在聆訊前宣佈向弗洛伊德的家屬賠償，但喬文一方如要以此上訴，便需證明賠償一事確實影響了陪審員的決定，否則只是純屬揣測，相信喬文上訴不會成功。

路透社/英國《每日郵報》

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