根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.42億、死亡人數突破304萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,179萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過56.8萬。印度確診人數超過1,532萬，死亡人數突破18萬。巴西確診人數突破1,405萬，死亡人數超過37.8萬。法國確診突破500萬。俄7羅斯、英國、土耳其確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、波蘭、哥倫比亞、墨西哥、伊朗。烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞等9國確診宗數均超越100萬大關。

英研抗病毒藥防重症

英國政府將成立全新抗病毒專責小組，研究通過治療防止感染者病情變重。首相約翰遜表示，小組會通過測試尋找並生產良藥，目標9月開始供應。他舉例說：「如果你確診，會獲派藥丸在家服食，阻止病毒在體內肆虐，減少病情惡化風險。」他說，同住家人也可吃藥丸預防感染。

德新社

墨西哥總統終打疫苗

墨西哥67歲總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）猶豫一番之後，終在周二接種疫苗。

疫症懷疑論者洛佩斯1月曾中招，上月仍表示不會接種疫苗，說仍有抗體，但經醫生勸告後改變初衷，又說要樹立榜樣，鼓勵長者踴躍接種疫苗。他周二打阿斯利康疫苗，說毫無風險，不痛又可護己護人。

美聯社

印度新德里醫院「缺氧」求救

印度第二波疫情嚴峻，衞生部周二通報，過去24小時新増25.9萬宗確診，是連續六日單日確診超過20萬宗，醫院醫療氧氣需求殷切，首都新德里的醫院周二晚報稱氧氣供應幾小時後會用盡，向聯邦政府求救，否則會發生災難。總理莫迪表示正與全國地方政府合作，確保醫院病床、氧氣、抗病毒藥供應充足。他也呼籲各邦非不得已不要封城。

路透社

以色列擬為12至15歲打疫苗

以色列疫苗接種進度神速，16以上公民或居民中有81%已打兩劑疫苗，總理內坦亞計劃六月後展開第二輪接種行動，打算在美國食物及藥物管理局（FDA）批准後，為12至15歲青少年打針。輝瑞藥廠本月已向FDA申請授權為該年齡組別人士接種疫苗。

路透社

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