美國戰略司令部（STRATCOM）司令理查德（Charles Richard）周二警告，中國正在發展的新一代核電設施，可生產大量核彈材料鈈（plutonium）。

理查德向參議院軍事委員會指出，快中子增殖反應堆（Fast breeder reactor）是武器級鈈的一大來源，令中國可以提升核力量。

中國為減少對煤的倚賴，正在興建快中子增殖反應堆及核廢料再處理設施，反應堆可在2023年投產。 美國擔憂，這些廠房也可生產鈈。

目前無證據中國意圖將鈈儲備轉化為武器，但隨着美國預期北京未來10年會將目前的200枚核彈頭數量倍增，美國對中國核能發展的關注亦增加。

上月發表的《中國民用核事業：由犂鏵到利劍》報告，中國已開始興建一間核廢料處理廠，2030年可投入使用。理查森說，正了解其影響。

阿奎利諾將任美印太司令

另外，美國參議院周三通過由阿奎利諾（John Aquilino）出任美軍印太司令。阿奎利諾曾在參議院提名聽證會上憂心表示，中國併吞台灣的威脅「比許多人理解地更加迫在眉睫」。

阿奎利諾日前出席參議院軍事委員會提名聽證會時曾表示，針對台灣的軍事威脅是現在最讓人感到擔憂的。他當時表示，中國將併吞台灣視為首要任務，因為中國共產黨的復興處於危急關頭。從軍事角度看，台灣所處的戰略位置至關重要，全球2/3貿易可能因此受到影響。對於美國盟國與夥伴而言，美國的夥伴地位也會受到威脅。

路透社／中央社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !