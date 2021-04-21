美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）去年被白人警察跪頸致死案，白人前警員喬文（Derek Chauvin）兩項謀殺和一項誤殺罪成。在美國非裔族群慶祝的同時，警暴事件其實仍在發生。故此有分析認為，在判罪過後，社會的壓力將轉移到總統拜登身上，需要他採取更具體的行動去改革警隊。

在周二判決前，拜登表示案件鐵證如山，祈求有正確裁決。到裁決後，他又表示對裁決感到欣慰，並指系統性種族主義令國家心靈蒙污，形容喬文被定罪是向美國公義踏出一大步，但並不足夠，呼籲毫不迴避地對抗系統性種族主義，以及警察及司法制度中的種族不平等，呼籲國民團結避免暴力。

美國廣播公司（ABC）文章認為，拜登除了口頭上表達同情，也要改革警隊及應對制度性歧視。白宮官員指，通過《弗洛伊德警務公義法》（George Floyd Justice in Policing Act）將是拜登政府在警隊改革上的「最優先任務」，這份法案上月已經在眾議院獲通過，但參議院受制於共和黨反對，預料獲通過的機會較微。

分析指，兩黨意見分歧，並不能讓拜登政府卸去改革警隊的壓力。這意味拜登需要尋求方法令共和黨妥協，或是避開黨派之爭的障礙。

弗洛伊德的姪女比安卡（Bianca）直言：「抗爭要繼續，因為仍有很多家庭沒有得到公平對待。」副總統賀錦麗（Kamala Harris）亦說：「判決只是其中一部份。它不會撫平對人們的傷痛，而這已發生在很多代經歷過及親身目擊的人身上，由於有智能手機及實時影片，更多公眾看到發生在我們眼前的事情，這就是事實。」

文章最後提到，以黃漆畫在白宮外的「黑人命貴」（Black Lives Matter）標語，將會成為提醒拜登政府今後繼續行動的標誌。

美國廣播公司

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