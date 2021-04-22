美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）一項最新大型研究初步顯示，孕婦接種Moderna或輝瑞疫苗是安全的，但研究作者指有必要進行更全面研究。

3.5萬名孕婦參與研究

研究周三在《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）公佈，有超過3.5萬名美國孕婦參與，她們曾於2020年12月至今年2月，在懷孕期間接種Moderna或輝瑞疫苗。研究員再將她們的情況，比較疫情前其他研究報告中所觀察到的流產、早產及其他併發症比率等數據。

監察組別的大部份女性在疫苗注射部份感到痛楚，但嚴重反應並不常見；孕婦似乎更易有注射位置痛楚，但比非孕婦較少機會現嚴重反應。根據疫苗登記數據顯示，約13%孕婦流產、死產少於1%、9%早產、2%嬰兒有出生缺陷，比率與疫情前觀察到的數據相若。領導研究的島袋（Tom Shimabukuro）認為，有需要繼續審視及尋求更多證據，包括懷孕初期注射疫苗的孕婦數據。

今次研究中沒有採用只需注射一劑的強生疫苗，因為研究進行時強生疫苗還未獲美國監管當局批准使用，近期強生疫苗因血栓事故而被美國及歐洲等當局暫停使用。

醫學會支持孕婦接種

加州大學的婦產科專家高（Stephanie Gaw）指CDC最新數據顯示「很多孕婦打疫苗，對懷孕的不利影響沒有增加，而且與非孕婦非常相似」，稱「我們就建議孕婦接種方面，感到更加多信心……但我們亦需要等待更多、有關懷孕初期接種至完成懷孕的結果數據」。

威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）的婦產科學主席賴利（Laura Riley）指最新研究結果令人鼓舞，「能夠與我們的病人分享數據真好，病患持續在權衡疫苗接種的風險和好處。他們了解到懷孕時染疫的潛在併發症，現在出現了有關孕婦的安全數據」。

此外，美國生殖醫學學會周二發聲明支持孕婦接種疫苗，指該會逾一年來一直評估證據，「每一個人，包括孕婦及尋求懷孕的女性，都應該接種疫苗，疫苗是安全和有效」。不過，該會代表指，醫學會並沒有評估有關強生疫苗的最近證據。

美國《紐約時報》／全國廣播公司

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