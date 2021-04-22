（北美通訊）紐約市警探工會（Detectives Endowment Association）民事起訴一名非裔男子發表仇恨言論，要求對方道歉和賠償。該男子涉嫌於上月一場「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）遊行中，以種族字眼出言侮辱，並挑釁一名正在執勤的亞裔探員，整個過程被探員的隨身攝錄機拍下。

訴訟周二在曼哈頓最高法院提出，被告哈珀（Terrell Harper）涉嫌在3月11日一場示威活動中，持續騷擾一名警察，稱他為「該死的吃貓者」並質疑他雙眼視力，對該名警察造成精神創傷。根據警探工會公開的短片，哈珀對鏡頭說，「你要用柔道劈我嗎？我不x怕你」。他又不斷以嘲諷語氣，重複說「豉油」；又說「去x一隻狗，然後在你媽媽面前烹調和吃掉牠。」

哈珀未有就這事被刑事起訴，而類似民事訴訟也是全美首宗。控方要求哈珀解釋為何要針對探員作出仇恨言論。案中事主是曼哈頓華埠的市警五分局亞裔探員張立勇（Vincent Cheung），他表示提出訴訟主要目的，是希望對方道歉，而無論最終得到賠償金額多少，他都計劃全數捐到支援亞裔或反仇恨亞裔的組織。

工會主席迪賈科莫（Paul DiGiacomo）指出，紐約市正處於暴力危機和仇恨危機當中。無論是否穿着制服，任何市民都不應受到種族侮辱。

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