日本首相菅義偉周四在全球氣候變化視像峯會上，提出日本在2030年的減碳新目標，把碳排放量較2013年度減少46%。

美國總統拜登和副總統賀錦麗在會上致開幕詞，國務卿布林肯及氣候特使克里出席，與多國及地區領導人討論氣候變化，目標是要確保全世界能做到使地球氣候暖化幅度不超過1.5℃。

菅義偉是首位與拜登舉行首腦峯會的領袖，上周才在白宮與對方見面，他一開始致詞時，就讚揚拜登召開氣候峯會。他在會議上表明，日本2030年的溫室氣體減量目標，將比2013年度排放量減少46%，又說：「日本準備（在這項議題上）展現領導能力」。

報道指，日本當局過去所提出的目標，是較2013年度減少26%，周四提出的新目標大幅提高到46%。日本政府早前宣佈目標在2050年前達成零排放，菅義偉在會上表示，將以2030年度減少46%作為具雄心的目標，「然後再繼續挑戰減排50%」。不過，要在2030年達成減量46%的目標，並非簡單就能達成，日本必須加快腳步推動太陽能及風力發電等可再生能源；預料遭到堅決反對的核電廠重啟運轉，也將引發討論。

世界各國也提出減量目標，美國方面，拜登提出美國到2030年，要將溫室氣體排放較2005年度減50%至52%。歐洲目標是2030年的排放量，要較1990年減55%；英國就以2035年較1990年減少78%為目標，所以過去各國一直要求日本大幅提高所提出的目標。

路透社／共同社／中央社

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