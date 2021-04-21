（北美通訊）美國總統拜登本周將舉行視像峯會，與各國領袖討論應付全球暖化的對策。《華爾街日報》報道，拜登將於會上承諾，在2030年把美國國內碳排放量減半，有意在美中關係緊張時期，維護美國在氣候問題上的全球領導地位。

氣候峯會將於本周四及五舉行，邀請全球40國領袖出席，包括17個佔全球總碳排放量8成的國家如中國和俄羅斯，會上將圍繞氣候融資、地球復原力和適應進行討論。《華爾街日報》引述消息指，拜登在會上將宣佈2030年全美減少五成碳排放量的新目標。

拜登自上任後，美國即重返《巴黎氣候協定》，積極處理氣候變遷危機，獲300多家公司如蘋果（Apple Inc.）、強生（Johnson & Johnson）、沃爾瑪（Walmart）等龍頭企業，上周聯署支持削減碳排放量最少五成。美國潔淨能源協會（American Clean Power Association）總裁齊查爾（Heather Zichal）表示，「這是國際社會必須信服的數字。」但白宮官員拒絕就新目標作出評論。

上周到訪中國參加會談的美國氣候特使克里（John Kerry）表示，中國承諾在2060年達至碳中和的計劃不夠快，「我們現在就需要大幅減低碳排放，科學指出2020年至2030年是關鍵。」共和黨氣候委員會眾議員格雷夫斯（Garret Graves）表示，「除非中國停止那失控的排放量，否則我們的努力會全數被抵消。」

資料顯示，與2005年比較，去年全球碳排放量因疫情影響而大降21%，隨着各國重啟經濟活動，今年全球碳排放量預料再次上升。國際能源總署（International Energy Agency）預計，今年全球碳排放量將增加4.8%，打破自2010年以來最大年度增幅紀錄。

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