西班牙男子戈麥斯（Alberto Sánchez Gómez）兩年前被揭發在寓所殺害66歲母親，並把屍體肢解成逾1,000塊，於案發後兩星期逐天吃掉，部份殘骸被他用作餵狗。馬德里法院近日開審案件，戈麥斯被控以謀殺及褻瀆屍體，控方要求判監15年5個月，並需向兄長賠償9萬歐元（約84萬港元）。

事件在2019年2月21日曝光，當時戈麥斯任職侍應，母親索萊達（Maria Soledad Gomez）的友人發現已整整一個月不曾見過她，因起疑而報警。警方上門調查時，戈麥斯直言不諱，稱「對，我的媽媽在裏面，她死了」。

警方其後在戈麥斯寓所的雪櫃、抽屜和餐具等，陸續尋回索萊達的遺體及骸骨，估計她被肢解成1,000多塊，部份殘骸已被煮熟。當時戈麥斯透露他在殺害母親後約兩星期，逐一吃掉母親的遺骸，部份則由他的寵物狗吃掉，直至東窗事發。

木鋸及刀肢解 部份遺骸被棄

據報戈麥斯有濫藥習慣，案發前已有虐母前科，鄰居亦指戈麥斯與母親經常爭執。控方指戈麥斯在2019年1月底至2月初期間與索萊達發生爭執，之後揑斃母親並將屍體搬到睡房，以木鋸和刀逐步肢解。起訴書指戈麥斯把母親屍體分成多塊，再逐步吃掉，一些遺骸亦被放進膠袋棄置。

戈麥斯上庭時對事件的說法有些微分別，他供稱事發前看電視時聽見不明聲音，告訴他「殺死你的母親」，但稱已忘記曾肢解及吃掉母親屍體。控方稍後將提交戈麥斯的心理評估報告。

英國廣播公司/英國《太陽報》

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