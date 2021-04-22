哈里王子返回英國出席祖父菲臘親王的喪禮，並結束行程返回美國加州。英媒報道在英國逗留的9天內，哈里最終雖未有陪伴女皇度過95歲生日，但曾與女皇、哥哥威廉夫婦以及其他皇室成員重聚，其間兩度與祖母私下會談破冰。有報道指梅根與阿奇在喪禮前夕亦有與女皇通電話。

雜誌《Harpers Bazaar》引述消息人士指，哈里在留英期間與多名家庭成員聚首，包括堂妹尤金妮婭公主（Princess Eugenie）和其兒子奧古斯特（August Philip Hawke Brooksbank）

消息人士指哈里在今趟行程中，曾經與英女皇有過兩次私下談話，「他對祖母的敬愛是永不動搖的」。

報道指，哈里與父親查理斯及威廉雖然在喪禮結束後對話，但並非家庭會議或和談，「（哈里）這趟行程是向他的祖父的人生致敬，並給予祖母和親人支持。這是一個非常專注於家庭的時期。周六（葬禮）為未來的對話破冰，但並沒有花時間處理未解決的問題」。

赴英時每日與梅根聯絡

美國《People》雜誌報道，在菲臘親王喪禮前，身處加州的梅根和兒子阿奇曾與英女皇通電話。消息人士亦透露哈里離開加州赴英後，每日與梅根保持聯絡，梅根「知道這趟前往英國行程對哈里而言很困難，哈里不想獨自留下梅根和阿奇，梅根每天告訴哈里他們很好，並不想哈里擔心」。

英國《鏡報》／《每日郵報》

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