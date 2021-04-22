印度新一波疫情不斷惡化，周四單日新增31.5萬宗病例，創下全球單日紀錄新高。印度各地醫療資源短缺，病床、藥物、呼吸機和氧氣供應不足，病人被拒諸門外，家屬要在社交網尋求協助。

除了單日新增病例破紀錄，印度周四亦錄得2,104人死亡，也是國內迄今單日染疫死亡的最高紀錄。當地740個縣市中，有146個縣市的陽性檢測比率超過15%，各地醫療系統面臨嚴峻考驗。

孟買一間醫院的醫生帕卡（Jalil Parkar）形容當下疫情「就像海嘯一樣」。新德里疾病動態、經濟及政策中心總監拉克斯米納拉陽（Ramanan Laxminarayan）說：「事態已失去控制，沒有氧氣，很難找醫院床位，不可能做（病毒）測試，你要等超過一周。所有醫療系統中幾乎會崩潰的都已崩潰。」

衞生官員指醫療系統瀕臨崩潰

德里首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）周二警告，德里的醫院「只剩下數小時氧氣」，當局把體育場所、宴會廳、酒店和學校改為緊急治療中心，目標是在數天內增加6,000張床位。官員指：「我們的醫療系統已達上限，目前處於困境，它尚未崩潰，但處於困境。」

地方及邦政府尋求聯邦政府提供更多氧氣及藥物，新德里剛展開為期一周的封城，總理莫迪（Narendra Modi）周二說「封城是最後的選擇」，他同時宣佈在全國供應10萬瓶氧氣、新建氧氣生產廠及專為患者而設的醫院。

不過有專家擔心措施來得太遲、資源供應也不足。印度西部納西克（Nashik）周三至少有22名病人，因為供氧設備洩漏，令氧氣供應中斷而在醫院死亡。

印度第二波疫情較第一波嚴重

印度新一波疫情在新增病例及感染率上遠超第一波。專家認為去年冬季第一波疫情完結後，政府及公眾過於鬆懈，直到今年3月初，聯邦衞生部長更宣佈疫情「進入最後階段」。民眾放寬社交距離及戴口罩，大型集會繼續，體育賽事、婚禮恢復、戲院重開。

其中12年一度印度教重要節日「大壺節」月初在北部城市赫里德瓦爾（Haridwar）舉行慶祝活動，印度傳媒報道達280萬名信徒違反防疫規定湧入恆河，許多人未佩戴口罩和保持社交距離。

美國有線新聞網絡/美國《華盛頓郵報》/中央社

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