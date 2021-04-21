美國總統拜登周三提名目前擔任國防部長特別助理、負責國防部中國工作小組的拉特納（Ely Ratner）出任國防部印太事務助理部長。拉特納被視為拜登團隊對中鷹派要角。

拉特納曾在2015到2017年間擔任時任副總統拜登的副國家安全顧問，2011年到2012年間任職於國務院中國與蒙古事務辦公室。

拉特納與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）、白宮內政委員會主席賴斯（Susan Rice），以及白宮印太事務統籌專員的坎貝爾（Kurt Campbell），稱為拜登外交國安團隊「五虎將」。拉特納也被外界認為是對中鷹派要角。

拜登當選後，延攬拉特納出任國防部長特別助理。拜登於2月首度視察國防部時，宣佈成立國防部中國工作小組，就是由拉特納負責，檢討美軍面對北京挑戰的戰略方針。

中國工作小組將由包括來自國防部長辦公室、參謀長聯席會議等單位代表共15人組成。小組將用4個月，就美國對華軍事戰略、科技以及部隊架構和態勢、聯盟以及美中雙邊防禦關係，給予評估和建議，並與跨部門合作夥伴對話，確保政府的中國政策保持一致。

拉特納和坎貝爾曾在2018年《外交事務》（Foreign Affairs）期刊撰文指出，華府正面臨現代歷史上最活躍、最強大的競爭對手，要正確因應這一挑戰，就必須重新思考對中政策。

阿奎利諾將任美印太司令

另外，美國參議院周三通過由阿奎利諾（John Aquilino）出任美軍印太司令。阿奎利諾曾在參議院提名聽證會上憂心表示，中國併吞台灣的威脅「比許多人理解地更加迫在眉睫」。

阿奎利諾日前出席參議院軍事委員會提名聽證會時曾表示，針對台灣的軍事威脅是現在最讓人感到擔憂的。他當時表示，中國將併吞台灣視為首要任務，因為中國共產黨的復興處於危急關頭。從軍事角度看，台灣所處的戰略位置至關重要，全球2/3貿易可能因此受到影響。對於美國盟國與夥伴而言，美國的夥伴地位也會受到威脅。

中央社

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