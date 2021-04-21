美國參議院外交委員會周三通過跨黨派議員《戰略競爭法案》（Strategic Competition Act）法案。法案針對科技、軍事、人權、經濟、惡意影響行動（malign influence operations）等領域抗衡中國，包括撥款促進香港民主，為美國國會近年最重大抗中法案。

法案本月8日由民主黨籍參議院外委會主席梅嫩德斯（Robert Menendez）、外委會共和黨籍副主席里施（Jim Risch）共同提出，不久就排上外委會議程，周三展開辯論與修訂，最終以21票贊成對1票反對通過法案。

梅嫩德斯說，這次挑戰無論在範圍、規模、急切性，都是前所未有，需要一套真正具競爭力的策略。法案是要確保未來幾十年，美國在所有國力與國際實力層面都有能力與中國競爭。

他說，法案集結空前跨黨派努力，欲動用美國所有經濟、外交工具制訂印太戰略，讓美國能真正面對中國帶來的國安、經濟挑戰。他認為，戰略競爭無疑是看待美中關係的正確框架，「不是因為這是美國想要的，或是美國試圖製造的，而是北京過去與現在的選擇所導致」。

法案涵蓋多項應對北京問題的行動計劃，包括掠奪性經濟行為、惡意影響行動、數碼威權、軍事擴張、對台野心、壓迫香港與新疆等。法案也計劃強化美國與印太、西半球、跨大西洋與非洲等區域夥伴關係，反制中國野心。

在經濟方面，疫情暴露倚賴中國市場的危險，促使美國積極重組供應鏈。法案計劃在2022至2027財政年度，每年撥款1,500萬美元（1.17億港元），供駐外使館聘請外部專家，協助美企撤出中國市場、分散供應鏈。

因應中國「一帶一路」計劃，法案也預計撥款7,500 萬美元（5.85億港元），授權美國國務卿建立「基礎建設交易與協助網絡」（Infrastructure Transaction and Assistance Network）計劃，在印太區域推動發展具永續性、透明與高品質的基礎建設。

因應中共近年在全球的「惡意影響」，法案計劃於2022至2026財政年度，每年撥款3億美元（23.4億港元）作為「對抗中國影響基金」（Countering Chinese Influence Fund），並要求國務卿任命一位助卿以上層級官員兼任協調官，負責相關統籌工作。

在科技方面，法案認為美方應聯合盟友，運用所有可動用經濟、外交工具，對抗中共「數碼威權」（digital authoritarianism），亦即利用資訊或通訊科技產品，監視、壓迫與操控人民。

法案也呼籲美方與可信賴夥伴洽簽數位貿易協定，特別點名台灣、歐盟、日本與國際情報聯盟「五眼聯盟」。為強化數碼連結與網路安全夥伴關係，法案也計劃在2022至2026年間每年撥款1億美元（7.8億港元），協助新興市場擴大安全網路與數位建設、保護技術財產等。

針對中國軍事野心，法案認為印太區域軍事平衡越來越不利美國，且警告北京當局收服香港後，可能加快對台行動時間表，讓防衞台灣變得更加急迫重要。

法案呼籲，美方應強化在印太區域的安全夥伴關係，包含支持日本發展長程精確火力、鼓勵並促進台灣加速取得不對稱防衞能力等。此外，美國外交政策應首重印太，優先分配資源達成美方的印太政治、軍事目標，並在區域行使飛行和航行自由。

建議撥款促進香港民主

面對中共加大壓迫香港、新疆力道，法案除了計劃在2022年財政年度撥款1,000萬美元（7,800萬港元），供美國國務院民主人權勞工局促進香港民主外，也欲擴大新疆制裁，將強迫勞動、強迫節育等列為得被美國總統點名、制裁的情事。

在台灣部分，法案特別用兩節篇幅說明美台該如何強化夥伴關係。首先，法案認為，美國政策應認知台灣是美國印太戰略重要一環，並推動台灣安全與民主為維繫「大印太區域」和平穩定的要素，也攸關美國重要國家安全利益。法案呼籲美方定期對台軍售，強化台灣自我防衞能力，尤其是發展與整合不對稱戰力部分，也敦促美方提倡並積極推動台灣有意義參與國際組織。

另外，法案也主張，美國國務院與其他政府機構，應以與其他外國政府來往的同樣基礎與台灣民選政府往來，並使用相同用語和禮節。也不應加諸任何限制，限縮國務院和其他單位官員與台灣政府對口直接、定期互動的能力。

法案在參議院外委會過關，接下來還須通過參眾兩院，才會遞交美國總統簽署生效。

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）2月指示議員草擬撥款法案抗衡中國崛起，除了《戰略競爭法案》，舒默、共和黨參議員楊恩（Todd Young）等周三提案，要求政府在五年間投入1,000億美元（7,800億港元），推動基礎及先進科技研究，應對中國威脅。

參院外委會亦將審議一項反制中國對美國企業言論審查的法案。

不過，共和黨籍外委會成員羅姆尼（Mitt Romney）認為，這些法案不足以改變中國邁向專制全球覇權的趨勢，認為「有一大堆事情要做」。

路透社

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