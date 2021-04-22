【物資匱乏】印度COVID-19疫情失控，昨天確診近31.5萬宗，創下全球單日確診最高紀錄，如潮般的入院者壓垮當地醫療系統，其中重症病人賴以續命的氧氣更是嚴重短缺，有家屬在社交網站請求外界施援，高等法院下令新德里「哪管是乞求、賒借或偷呃拐騙，都要確保氧氣供應無虞」。

號稱醫藥用品生產大國的印度，在今次疫情大爆發中不堪一擊，病床、藥物、呼吸機及氧氣統統匱乏。住在德里南部的英語教師喬杜里發現一對70多歲染疫鄰居病情日益嚴重，在Whatsapp群組呼籲說：「緊急求救。鄰居夫婦情況很差，他們需要氧氣，但找不到。請幫忙。」

如此援助在小城市更難尋求。住在印北的蒂瓦里東奔西跑，找了逾10家醫院才為日益虛弱的病父找到一張床位，以為有救，院方翌日卻告之氧氣快用完，他們必須轉院。

瑞德西韋炒至萬元一劑

「朋友不知用了甚麼方法，弄來了一小樽氧氣，我便載着父親周圍再找病床，當時在後座吸着氧氣的他很焦慮，我一直安慰，給他希望，但他最終在車內過世。」蒂瓦里怒斥：「這是制度和領袖的失敗！」

蒂瓦里的悲慘遭遇不是個別例子，印東居民旁遮的母親中招入院後，病情持續嚴重，他千辛萬苦從一位剛病逝的遠房親戚那邊，找來一些瑞德西韋，這些抗病毒藥物目前每劑在印度已炒至1,340美元（約一萬港元），比平常高出30倍。

可是，旁遮不久也遇上蒂瓦里的難題：醫院缺氧，導致病母情況轉趨危殆，他說：「幸好我們幾小時後以極高昂的價錢，及時把她轉到一間私家醫院。」全印度幾乎所有氧氣廠外都有捧着氣樽等待「打氣」的人龍，醫療用氧黑市價已炒至正常九倍，但仍一樽難求。

印度官方對疫情掉以輕心，不但容許成千上萬印度教徒集體慶祝大壺節，又批准地方選舉拉票活動繼續舉行，早前商務部長戈亞爾還歸咎缺氧是醫生濫用所致。當地藥廠透露，瑞德西韋之所以短缺，是1月時當局見疫情稍緩後下令停止生產所致。

下令用工業氧氣應急

政府抗疫失敗，新德里高等法院除了怒斥荒謬，更下令當局用規格較低的工業氧氣頂替，總之救人要緊。不過，近日印度至少有22名病人因為在醫院內使用洩漏的氧氧罐死亡。總理莫迪擬進口五萬噸氧氣應急，並以火車快運的方式送到各地。

法新社/英國《衞報》