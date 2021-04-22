（北美通訊）因應非法越境到美國的移民數目越來越多，亞利桑那州州長杜瑟（Doug Ducey）宣佈接壤墨西哥的西南邊境進入緊急狀態，並會部署250名國民警衛軍加強邊境管理，成為全美首個就邊境危機宣佈緊急狀態的州分。德州上月亦宣佈派遣500名國民警衛軍到邊境，但未有宣佈進入緊急狀態。

美國總統拜登上任後放寬邊境管制，3月份在邊境拘捕的非法越境者數目就多達16.8萬人次，比12月時多出超過一倍。杜瑟周二發錄影聲明，譴責拜登政府製造邊境危機，而至今未見有實際補救行動。

他表示，不斷激增的越境人數，已令邊境巡檢人員疲於奔命，州民和邊境社區的安全和福利受到威脅，當地的執法人員和多位市長都尋求協助，因此，州政府不得不為聯邦政策的失誤作出善後。

杜瑟表示，所部署的250名國民警衛軍不會參與執法，而是會協助拘留中心內的醫療運作等，以及為州政府在邊境安裝監控網絡，並負責進行日常監視和維修。他表示，州政府會為這次任務，撥款2,500萬美元。但他未有交代這次部署會維持多久。

前總統特朗普於2018年，曾部署數以萬計的聯邦軍和國民警衛軍到邊境阻截非法入境者，並宣佈邊境進入緊急狀態。前總統喬治布殊和奧巴馬任內，亦曾於邊境部署國民警衛軍。

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