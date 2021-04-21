（北美通訊）洛杉磯露宿者問題一直無法解決，一名聯邦法官周二下令，洛杉磯縣及市政府需要在10月前安置所有露宿者，向他們提供住所或臨時收容所。其中，當局需要在90日內安置無家可歸的單身婦女及無人照顧兒童，120日內安置露宿家庭，並於10月18日前安置所有露宿者。

判決起源於一個洛杉磯市中心商戶及住戶組成的洛杉磯人權聯盟（L.A. Alliance for Human Rights）。該聯盟去年3月向洛市及洛縣政府提告，控告政府違反其「減輕公害」職責，在沒有賠償的情況下，降低財產價值，浪費公共資源，並違反州環境法以及聯邦保護殘疾人法案。

負責審理案件的法官卡特（David O. Carter）在110頁的判詞中提到，洛杉磯市和縣政府錯誤地將資源投放在永久房屋上，而沒有把資源用於臨時收容所上。由於興建永久房屋秏時太長，無法盡早解決露宿者問題，讓無家可歸的人滿佈洛杉磯的公園﹑海灘﹑學校﹑行人道﹑高速公路等，影響居民生活環境。

卡特認為，洛杉磯的露宿者問題責任歸於政府無能，其所有承諾、計劃和預算，皆無法解決這個殘酷的現實，洛杉磯的露宿者年復年地增加，不少人白白死於街頭；單是去年，洛杉磯縣已有1,300名露宿者死亡。卡特又指，當地政府需提供後續支援服務，幫助願意撤離街頭的露宿者找到永久居所，並提供相關治療和協助。在提供足夠住所後，法庭將允許市政府執法人員清除街頭上所有帳蓬。

判詞續指，所有開支應由市政府和縣政府攤分，並要求洛市把支援露宿者的10億元（美元、下同）預算，存到第三方信託戶口。法官亦要求負責建興安置房屋的發展商，從政府手上收到資金後的90天之內，需提交進度報告，以減低「資金被浪費的可能性」。

洛杉磯市長賈西堤未有正面回應判決，僅表示該「10億元預算」仍然未獲市議會通過，當中仍有不確定性。洛市檢察官及縣檢察官正審查該命令，拒絕評論案件。

洛約拉法學院（Loyola Law School）教授萊文信（Laurie Levenson）分析指，這份長達110頁的判詞，深入探討了洛杉磯露宿者問題，表達了法官卡特對洛縣和市政府應付露宿者問題的方式感到沮喪。她指出，在50年代，美國南部曾有法官使用類似禁令，以取消種族隔離政策，她不確定如此案最終得到上訴，上級法院將如何裁決，但這命令無疑是一個里程碑。

對於法庭的判決，在洛杉磯貧民窟（Skid Row）聚居的露宿者沒有太大反應。佩奇（Jeff Page）表示，把露宿者安置到一個住所，只不意味是永久居所，只是強迫露宿者過着好比宿舍的生活，不能解決問題的根源；另一露宿者薩利姆（Hasan Saleem）表示，如果政府向他提供住所，他一定會搬進去，但對於政府能否實際執行抱有懷疑。

露宿者保頓（Peaceful Bolden）則表示，政府或執法部門過去只是拿走他們的東西，並把他們關入監獄，認為法官的判決是好消息。不過，在貧民窟中不少人不願離開，他們或有精神問題或毒癮，不想受任何人監管，並樂於保持他們的生活模式，因此，即使政府提供住所，亦不等於所有露宿者願意離開。

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