（北美通訊）一對美籍華裔夫婦被控涉嫌竊取俄亥俄州國家兒童醫院（Nationwide Children’s Hospital）機密，把資料帶回中國謀利，兩人認罪後，分別判監30個月及33個月。美國司法部今日發出聲明表示，成功起訴二人，是對所有企圖竊取美國商業秘密者的警告。

法庭文件顯示，兩名被告分別為51歲的周宇（Yu Zhou）和47歲的陳莉（Li Chen）， 二人在俄亥俄州國家兒童醫院實驗室擔任研究員。他們被控在實驗室任職的十年間，竊取至少五項有關利用胞外體（exosome）來治療癌症的商業秘密，並且從中國政府、中國國家外國專家局和中國國家自然科學基金會等地方獲取利益。2015年，他們在中國秘密成立一家胞外體公司，製造和販賣相關產品，2016年更於中國獲得與被盜技術有關的專利。

事件被揭發後，二人認罪。陳莉早於今年2月於被判囚30個月，周宇則於周一（4月19日）被判囚33個月。除服刑外，二人也被沒收約值145萬元（美元、下同，約1,125萬港元）的股票，以及賠償260萬元（約2,000萬港元）。

美國司法部助理司法部長德默斯（John Demers）指，周宇的貪念是源於中國政府連串鼓勵竊取技術，以支持中國研究發展的計劃。他認為，成功起訴兩人對企圖竊取商業秘密者，起警惕作用。

德默斯表示，自去年打擊竊取機密的行動開始後，美國政府拘捕和起訴多個與中國有聯繫的科學家和研究人員，多達1,000名與中國軍方有關連的研究人員已離開美國。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）