（北美通訊）加拿大卑詩省疫情越趨嚴重，確診和住院人數不斷上升。一名亞伯斯福醫院（Abbotsford Regional Hospital）護士斯庫塔（Kendall Skuta）哭求當地居民戴好口罩、留在家中和非必要不要出遠門，認真對待疫情。

斯庫塔於周二早上，當她結束她所形容的「特別困難的一更（Particularly Hard Shift）」後，在Instagram發佈一張自己崩潰落淚的相片。她解釋，當時目睹一名病人剛被送出深切治療病房後，心臟出現停頓，經過一輪搶救後不治。「宣佈他的死訊後，我們所有人都默站在那裏一分鐘。我們哽咽，傷心得說不出話來。」

她於當天晚上接受CBC新聞訪問時表示，這宗死亡個案給她的打擊特別重。其中一個原因是，這名沒有隱疾，不足60歲的死者，令她聯想起年齡相近的父母，擔心二人會染疫致死。「很多人認為每個染疫的死者都是老人，但他不是。」

斯庫塔又強調，省政府首席公共衛生官亨利（Bonnie Henry）推行的措施只是簡單要求，「她只是要求人們戴好口罩、留在家中和不去旅行。」她說，醫護已經筋疲力盡，呼籲當地居民認真對待疫情。

卑詩省衛生官員於周二宣佈，新增849宗確診和1宗死亡，因染疫而住院人數仍在上升。

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