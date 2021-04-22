（北美通訊）曾兩度參與民主黨總統選舉黨內初選的佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders），聯同國會進步黨團（Congressional Progressive Caucus）主席、華盛頓州眾議員賈亞帕（Pramila Jayapal）提出法案，建議開徵針對華爾街的新稅項，以資助更多美國人享有免費高等教育。

民主黨內進步派一直敦促拜登政府為貧苦學生減免學債，並降低高等學府的入讀門檻。 賈亞帕在聲明中表示，雖然總統拜登可以並且應該立即取消數百萬學債欠款人的債務，但國會也應該同時確保貧苦家庭，永遠不再需要因為接受高等教育而要肩負巨額債務。

法案建議為所有年收入不足12.5萬元（美元，下同）的家庭的成員，提供四年學制大學的學費和雜費全費補貼，同時建議社區大學免費收生。為了填補這些開支，法案同時建議向華爾街開徵新稅項，所有股票交易需納稅0.5%，相當於每100元的股票買賣徵收50仙稅款；而對債券交易徵稅0.1%，對衍生工具就收取0.005%稅款。

法案同時建議擴大聯邦助學金（Pell Grant），將最高限額提高一倍至每學年1.3萬元，並容許學生將助學金用於生活費和其他非學費項目。其他建議還包括為資金不足大學提供更多資助，以及為低收入和傷殘學生提供更多支援。

桑德斯在聲明中表示，若要美國人生活改善，就需要擁有更多高學歷的勞動力。他強調，絕對不能接受的情況是，每年有成千上萬的聰明年輕美國人未能接受高等教育，不是因為他們資質不足，而是只因為他們的家庭沒有足夠的錢供書教學。

預計白宮將會在短期內公佈「人力基礎設施」建議詳細內容，預料會廣泛定義何謂「基礎設施」，包括一些會影響到個人參與經濟能力的政策，例如託兒、教育和養老等等。進步派認為，計劃中必須包括接受高等教育。雖然民主黨內普遍對更能負擔讀大學感興趣，但對於如何達至暫時未有明顯共識。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）