意大利熱那亞莫蘭迪大橋(Morandi Bridge)2018年突然倒塌，造成43人死亡，熱那亞檢察部門周四完成調查，並已通知涉案人士，意味當局即將展開起訴程序。檢察當局在長達兩年半的調查中，合共把69人列為調查對象，部分人涉嫌誤殺及蓄意造成災難，暫未知他們當中有多少會被正式起訴。

檢察部門在塌橋事件後，調查負責管理大橋的意大利高速公路公司（Autostrade per l’italia），質疑其未有妥善維修保養大橋，地方官員亦監管不力。意大利高速公路公司母企Atlantia前行政總裁卡斯泰盧奇（Giovanni Castellucci）、Atlantia工程部門前主管加拉塔（Antonino Galata）等69人先後被調查，涉及罪名包括誤殺和故意引發災難。其中卡斯泰盧奇曾擔任Atlantia總裁長達13年，直至2019年底才離職。

意大利法例規定當檢察部門完成調查後，需通知所有受查人士，他們有3周時間回覆，檢察官其後便會向法院提交起訴書，又或者撤銷控罪。目前熱那亞檢察當局仍就塌橋事件進行另外3項調查，涉及道路安全評估報告出現錯漏、興建隔音屏障時的失誤，以及隧道管理不善。

大橋管理公司賠償318億港元

意大利高速公路公司營運收費公路總長度約為3,000公里，佔全國一半，但在塌橋事件後需賠償多達34億歐元（約318億港元）。Atlantia目前正與意大利政府磋商，向政府出售意大利高速公路公司88%股權。至於莫蘭迪大橋舊址則在去年8月建成新橋樑，命名為聖佐治大橋（San Giorgio Bridge）。

路透社/美聯社/安莎通訊社

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