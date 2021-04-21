【歷史裁決】全美國緊張注視白人前警察喬文（Derek Chauvin）被控殺害非裔弗洛伊德案，經過三周聽取證供和陳詞後，以陪審團僅花11小時完成商議、幾分鐘讀完三項控罪全部成立的結果，就迅速落幕：跪壓弗洛伊德頸部近九分半鐘的喬文，雙手鎖上手鐐，被送入監獄。這個歷史性的裁決，在明尼阿波利斯市以至全美各地觸發了既喜又悲的複雜心情。

身穿灰色西裝並戴着口罩的喬文，前日在聆聽法官卡希爾讀出12人陪審團一致通過他二級謀殺、三級謀殺及二級誤殺共三項罪名成立的判決時，一直皺着眉頭，眼珠不斷左右移動；到法官宣告撤銷他的保釋許可時，他點了點頭，立即站起來，並反展雙手讓庭警鎖上手鐐帶走。弗洛伊德（George Floyd）弟弟菲洛尼斯跟檢察官相擁。

拜登：努力除「美靈魂污點」

菲洛尼斯其後在記者會說出許多非裔人的心聲：「今日我們終可再呼吸了。」但他強調爭取公義之戰未完，「要抗議這永不止息的循環」。

消息一傳到法院外，守候的300多人立即爆出歡呼和掌聲，有人激動落淚，有人擁抱慶祝。在案發的十字路口、後被命名弗洛伊德廣場的地方，聚集等消息的人也狂喜慶祝。但有人直言高興之餘無法真正享受這結果，因為針對非裔的警暴是不停發生。

有青年坦言對好消息「無法置信」，他原本打定輸數，因為白人警殺黑人從來甚少入罪。連明尼蘇達州州長事前也因擔心會出現無罪判決而觸發騷動，宣佈進入緊急狀態，3,000多名國民警衞隊在明市巡邏戒備。

總統拜登前日致電慰問弗洛伊德家人，直言裁決令他「鬆一口氣」。他在電視發表聲明歡迎裁決，形容是「向公義踏出一大步」，但強調仍須努力去除系統化的種族主義這個「美國靈魂的污點」，「得有真正的變革、阻止這種悲劇再發生」。司法部昨宣佈全面調查明市警隊。

弗洛伊德家人的代表律師克倫普亦讚揚這是民權運動的「歷史轉捩點」，期望這場勝利會成為國會通過立法改革警隊的跳板。同場的非裔民權領袖、牧師傑克遜（Jesse Jackson）亦說這是歷史性的時刻，提醒了大家「必須學習團結一起生存下來」。

45歲喬文當差19年，去年5月25日他懷疑46歲弗洛伊德用偽鈔買煙，把已被鎖上手鐐的弗洛伊德，制服在地上並跪壓他頸部近九分半鐘。其間弗洛伊德曾求饒稱「透不了氣」。他最後死於窒息。

三前警員8月受審

喬文面臨最長40年的牢獄。法官預告約八周後宣判。跟喬文同樣被解僱的三名前警員，將在8月受審。

案件觸發全美各地反種族歧視與反警暴怒潮；統計指過去16年美國有數以千計警察開槍殺人事件，當中不足140人被控謀殺或誤殺，撇除今案，只有七宗謀殺罪成。達成今次極罕有裁決的五男七女、包括六名白人與六名非裔或混血兒的12人陪審團的身份，已獲法官下令保密，直到可安全公佈為止。

路透社/美聯社/法新社