歐盟早前響應美國、加拿大等盟友號召，就侵犯維吾爾族人的人權問題制裁中國官員，亦引發中國制裁歐盟「反制」，令中歐關係日趨緊張。不過德國外長馬斯（Heiko Maas）周三與中國外長王毅舉行視像會議時表示，儘管歐盟與中國存在很多分歧，仍需與中國互動，而非選擇孤立中國的對策。

德外長︰中國同時是夥伴及對手

馬斯表示，歐盟一直視中國同時是夥伴、競爭對手以及系統性的對手，「在這三方面我們與北京需要有效、可持續的溝通渠道，脫鈎是錯誤的方向」。中國外交部新聞稿指，馬斯認為脫鈎不符合任何一方利益，願與中國就多邊和國際事務保持緊密協調溝通，共同應對全球性問題和挑戰。

王毅警告勿搞小圈子

王毅在會上表示，去年以來中德關係整體上保持穩定，兩國作為全球主要經濟體，應共同抵制所謂「脫鈎」逆流，共同維護全球產業鏈供應鏈順暢穩定，加強在貿易投資、5G技術安全標準等領域合作。他又希望德方放寬對華高技術產品出口限制，為中國企業在歐洲提供公平、開放的投資環境。

王毅亦在會上不點名批評美國，強調中德要堅持維護多邊主義，加強在聯合國和國際事務上的溝通協調和相互支持，「中方反對搞『小圈子』，鼓吹『新冷戰』，甚至基於虛假信息任意實施單邊制裁」。

路透社／中國外交部

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