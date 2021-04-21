中國電訊設備製造商華為前副董事長孟晚舟周一以滙豐銀行提供的新文件由或有助證明美國當局誤導加拿大政府，要求押後引渡聆訊四個月至8月再審，周三獲法官批准。

聆訊已進入最後階段，原定下周一續審。孟的代表律師周一要求押後聆訊至8月3日，以便審閱滙豐提供的新文件，並評估是否將之呈堂。

卑詩省取高法院副首席大法官霍爾姆斯（Heather Holmes）周三批准押後聆訊，但沒有說明理據，說下周會書面交代，至於下次開庭日期亦會在稍後公佈。

華為2月入稟英國高等法院，要求滙豐銀行提供內部文件，以證明孟晚舟沒有誤導滙豐，被法官駁回，並下令孟晚舟團隊支付8萬英鎊（約86萬港元）法律費用。華為之後轉戰香港法庭，要求滙豐披露涉華為案相關文件。高院法官陳靜芬上周一就雙方同意的內容頒下命令，同意華為向滙豐取閱有關文件，惟部份內容需要遮蓋。

法新社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！