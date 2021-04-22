美國國務院周三以疫情嚴重為由，向150個國家地區發出最高第四級「請勿前往」（Do Not Travel）旅遊警示，當中包括原本是第一級「行使正常預防措施」（Exercise Normal Precautions）的澳門，台灣則由第一級升至第三級「三思而後行」（Reconsider Travel），中國、香港則維持在第三級。

美國國務院周三更新各國和地區旅遊警示分級前，列「第四級」國家僅34個，但現在大幅增加116個國家地區，連意大利、芬蘭、比利時、瑞士、瑞典、西班牙、土耳其、埃及都被建議「請勿前往」。

原本與澳門、台灣一樣在第一級的紐西蘭，現在列第三級。列第一級的國家只得不丹。

國務院周一表示，將以「疫情對旅客構成前所未有風險」為由，向全球約80%國家地區發出最高第四級「請勿前往」旅遊警示。國務院解釋，這次更新並不代表對某些國家的衞生狀況重新評估，而是反映國務院對旅遊警示機制的調整，使之更加以疾控中心的流行病學評估為依據。

美國國務院／路透社

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