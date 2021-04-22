美國戰略司令部司令理查德（Charles Richard）周二在美國國會一場聽證會上警告，中國及俄羅斯目前正就核武器及軍力「現代化」，步伐較美國快，美國需要在核防衞及建設上投資更多。

中國核武儲備「前所未有地擴張」

理查德認為俄羅斯正「積極參與」常規化發展及現代化核能力，「現在已80%完成，但我們還是零」，他又指中國迅速地現代化其核能力，雖然中國的核武儲備目前遠遠不及美國及俄羅斯，但正「前所未有地擴張」。

根據削減戰略武器條約，俄羅斯及美國把核彈頭數量限制在約1,550枚，包括洲際彈道導彈、已部署的潛射彈道導彈、和已部署裝有核武器的重型轟炸機。斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）估計，中國現時核彈頭部署約為320枚。

理查德上周已警告「中國迅速改變、或至少在我們發覺下迅速在改變。（中國）有着快堆（fast-breeder reactor），現在可擁有大量的武器級鈈來源。這將改變中國就進一步擴大核能力方面的上限，可選擇做他們想做的事」。

理查德續指，雖然美國現時有「足夠導彈防禦」，「我們需確保要走向未來，應對我們看見的危機。若不注資現有武器，我們會面臨過時及不合規的風險，我們沒有足夠資金充分減輕風險」。

美國有線新聞網絡

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