俄羅斯總統普京昨天中午發表國情咨文，反對派領袖納瓦爾尼的支持者在全國160個城鎮發起「歷來最大規模」示威「贈興」，以支持已絕食三星期的納瓦爾尼。不過在示威開始前警方已警告民眾不要參與，指示威屬非法集會，並由前天開始在各地大舉搜捕反對派，納瓦爾尼多名盟友被捕。

納瓦爾尼的支持者稱納瓦爾尼命懸一線，要求當局給予他適當的治療。獨立監察組織OVD-Info指警察在普京發表講話前，在全國最少20個城市進行搜查及拘捕維權分子，至昨午已拘捕約200人。

反貪基金會被列極端組織

納瓦爾尼在聖彼德堡的團隊亦稱，警方一早就到他們的辦公室搜查。納瓦爾尼盟友索博爾（Lyubov Sobol）的律師指，警察把索博爾從的士上拉下來，將她拘捕並帶到警局，但只留她在警車上。納瓦爾尼發言人亞爾米什（Kira Yarmysh）由其律師通報，她在住所大樓入口遭拘捕。

俄羅斯檢控人員指控納瓦爾尼的反貪污基金會「FBK」及多個地區總部為極端組織，莫斯科法院將於下周一舉行初步聆訊。若指控成立，所有參與FBK的維權人士最高可被判監十年。納瓦爾尼的盟友視昨天的示威為最後努力，稱已為聆訊作最壞打算。

納瓦爾尼3月31日開始絕食，抗議監獄未為他提供治療，日前他的醫生說，納瓦爾尼的血鉀含量達危險水平，隨時死亡。監獄周日將納瓦爾尼送院，稱他的狀況「滿意」。

納瓦爾尼前天在Instagram發文，自稱是一具骷髏在監倉內蹣跚而行，若支持者看見他也會笑。他稱醫學專家認為像他這樣的血鉀含量，應該在深切治療部或入了棺材，但他直言不會輕易被對家得逞，說他中過神經毒劑「諾維喬克」，鉀也不是那麼糟糕。

他的私人醫生團隊前天到監獄外等候數小時，但仍被拒絕進入。他的律師探望後則表示，納瓦爾尼瘦了約20公斤，非常虛弱，除以靜脈注射葡萄糖外，未有其他治療，又稱監獄內的醫護技術不足。

普京：不容其他國家越紅線

針對納瓦爾尼在監獄的情況及他此前遭落毒事件，加上在烏克蘭邊境的緊張局勢，以及一連串間諜醜聞，俄羅斯近期與美國及歐盟的關係緊張。

普京發表國情咨文時表示，俄羅斯尋求與其他國家有良好關係，希望沒有國家會想到要越過俄羅斯的紅線，並指該紅線的位置由俄羅斯決定。他批評持續有針對俄羅斯不友善、沒有根據的行動，警告俄方會對任何外國挑釁嚴厲及快速地回應。

普京又提及白羅斯總統盧卡申科早前聲稱擊破一個由美方主導、刺殺他的計劃，普京譴責西方國家對事件沉默，假裝沒事發生。

法新社/路透社/美聯社/《衞報》