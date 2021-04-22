印尼海軍潛艇「KRI Nanggala-402」周三演習期間在峇里島附近海域失蹤，搜救工作進入第二日，當局在相信屬潛艇所在海域附近發現漏油，未知是潛艇損毀還是船員發出的求救訊號，不過海軍指已偵察不到潛艇的訊號。鄰國新加坡及馬來西亞分別派出救援船協助搜索，預計周末期間抵達附近一帶水域。

KRI Nanggala-402」周三凌晨在峇里島以北約100公里處參與魚雷攻擊演習，當時船上載有53人，但軍方在預定時間後仍未接獲「KRI Nanggala-402」傳來的訊號，相信潛艇失蹤。海軍發言人指，「KRI Nanggala-402」可在250米至500米深的海域長期潛航，但若潛至更深位置便將非常危險，而估計目前「KRI Nanggala-402」或已沉至600米至700米深的位置，並可能失去電力。事發海域海床水深約1,500米。

印尼海軍至今派出6艘軍艦及1輛直升機參與搜索，包括兩艘具聲納搜索功能的艦隻，當局並於潛艇失蹤前的海域上空發現漏油，反映潛艇可能損毀，但亦可能是船員刻意釋放燃油，讓外界得知潛艇具體位置。

「KRI Nanggala-402」在1978年由德國建造，1981年加入印尼海軍服役至今，2012年在南韓協助下完成復修。

星馬救援船周末加入搜索

澳洲、美國、德國、新加坡、印度及馬來西亞等多個國家承諾協助搜索，其中新加坡將派出拯救船「MV Swift」，預定周六抵達潛艇失蹤海域，國防部長黃永宏在facebook帖文說，除了例行調派的船員，一支醫療團隊也隨潛水艇支援及拯救船出發，在必要情況提供高壓氧治療（hyperbaric care）。

馬來西亞的搜救船「Mega Bakti」則會在周日抵達。澳洲外長佩恩（Marise Payne）表示，澳洲會盡力提供協助，但兩國潛艇屬不同類型，軍方會跟印尼磋商，討論可採取甚麼行動。

路透社/美聯社/新加坡亞洲新聞台

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