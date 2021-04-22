加密通訊軟件Signal周三警告，以色列科企Cellebrite的部份產品存在安全風險，容易被黑客入侵提取資料。Cellebrite有向多地執法部門提供數碼支援服務，Cellebrite據報亦曾助香港警方解鎖前香港眾志秘書長黃之鋒手機內的資料。

質疑使用蘋果公司程式碼

Signal創辦人馬林斯派克（Moxie Marlinspike）周三在網誌指，近日取得一批Cellebrite的設備，經評估後認為Cellebrite「看來不太在乎其軟件安全」，只要在手機加裝一個經修改檔案，便可破壞Cellebrite的軟件功能並提取資料。馬林斯派克又稱發現Cellebrite的軟件中存在蘋果公司開發的部份程式碼，若Cellebrite未經授權而這樣做，其用戶可能面臨法律風險。Cellebrite及蘋果公司均未回應馬林斯派克的指控。

Cellebrite主要與各地執法部門合作，協助起回目標人物的手機通話、短訊、圖片等記錄，公司估值約24億美元（約186億港元），但因其客戶包括俄羅斯和中國等國家，被指淪為專制政權幫兇。Signal去年亦公開與Cellebrite「開戰」，批評Cellebrite升級硬件以破解Signal的加密訊息。

Cellebrite的客戶曾包括香港警察，香港法院審理2019年6月黃之鋒等人包圍警總案時，文件披露警方曾使用Cellebrite提供的技術，破解黃之鋒的iPhone XR手機密碼和圖片。Cellebrite去年10月宣佈因應美國更改法例，停止向香港及中國提供數碼技術支援和服務。

路透社/《蘋果》資料室

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