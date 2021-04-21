巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）首府奎達（Quetta）一間豪華酒店周三晚發生爆炸，至少4死12人傷。巴基斯坦內政部長艾哈邁德（Sheikh Rashid Ahmad）指事件是恐怖主義行為，針對中國駐巴基斯坦大使農融率領的四人代表團，但事發時農融不在酒店內，而去了別處開會。

爆炸在奎達塞雷納酒店（Serena Hotel）停車場發生，一部車安裝了爆炸裝置。巴基斯坦情報部門消息人士表示，爆炸聲巨大，停車場上多部車着火，塞雷納酒店和附近一些建築物的玻璃被震碎。

俾路支省內政部長蘭戈夫（Ziaullah Langove）說農融的代表團下榻事發酒店，而事件中沒有酒店住客受傷，卻有一名警員身亡。

「巴基斯坦塔利班運動」（TTP）承認施襲。TTP與恐怖組織「阿蓋德」關係密切，又支持疆獨組織「東突厥斯坦伊斯蘭運動（東伊運），過往曾綁架和殺害中國公民。

俾路支資源豐富但民眾未有獲益，天然氣和礦產資源帶來的財富居民不獲分毫，埋下怨恨種子，中國「一帶一路」伸入巴基斯坦，旗艦項目「中巴經濟走廊」令數以十億計中國資金投入該省，惟所創職位卻只益外人。

武裝組織「俾路擊解放軍」（BLA）在俾路支省戰鬥多年，不滿巴基斯坦西南部省分的天然氣和礦產財富分配不公，又指中國掠奪俾路支資源。

2019年5月，BLA襲擊「中巴經濟走廊」終點瓜達爾（Gwadar）一間五星級酒店，造成至少五死六傷。BLA直認是針對中國投資者發動攻擊。

中國三大交易所持股的巴基斯坦卡拉奇證券交易所去年6月遭BLA襲擊，四名持手榴彈及自動步槍的槍手闖入亂槍掃射，最少七人死亡。

德新社／法新社／美聯社／路透社／新華社

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