根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.43億、死亡人數突破305萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,186萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過56.9萬。印度確診人數超過1,561萬，死亡人數超過18.2萬。巴西確診人數突破1,412萬，死亡人數突破38.1萬。法國確診突破500萬。俄羅斯、土耳其、英國確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、波蘭、哥倫比亞、墨西哥、伊朗、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、羅馬尼亞、伊朗等9國確診宗數均超越100萬大關。

印單日增31.5萬確診

印度衞生部周四表示，過去24小時新增近31.5萬宗確診個案，成為全球單日新個案新高，另有2074名患者死亡。總感染人數是1590萬人，死亡人數達18.5萬人。

法新社

印度醫院供氧設備洩漏至少24患者缺氧亡

印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一間醫院周三發生氧氣儲存罐洩漏事故，導致正在利用呼吸機吸氧的24名疫症患者缺氧死亡。

馬哈拉施特拉邦衞生官員指出，事發於納西克（Nashik）一間醫院。發生洩漏的氧氣存儲設備為使用呼吸機的患者提供氧氣，洩漏事故導致氧氣供應量減少或斷供，釀成悲劇。該醫院患者此前已向醫院抱怨供氧壓力不足。

馬哈拉施特拉邦是目前印度疫情最嚴重的地區。自3月初印度第二波疫情暴發以來，該邦醫院患者急增，導致氧氣、床位等醫療資源嚴重短缺。

路透社

美接種完2億劑疫苗拜登讚成就絕佳

美國總統拜登周三盛讚政府達成絕佳成就，提前打完2億劑疫苗。

拜登表示，這項里程碑在他的政府執政百日前一周達成。他在白宮一場電視轉播的演說中表示：「今天，我們做到了，我們在今天達到2億劑（目標）。」他還說，這是「我國一項難以置信的成就」，在100天內接種完2億劑疫苗的目標，從全球層面或美國大規模疫苗接種行動史來看，都是無與倫比。

拜登並宣佈減稅措施，鼓勵企業給予所有員工一天疫苗接種假。他表示，美國仍處於「正軌」，有可能在相對正常的情況下慶祝7月4日獨立日假期，但他也警告，國內部份區域的感染率增加，顯示現在就宣佈勝利還太早。他說：「如果我們現在放鬆、不再警戒，這個病毒將消滅（我們已達成的）進展。」

美國染疫病故人數雖為全球之最，疫苗接種速度也超前全球多國，勝過鄰國加拿大以至歐洲一些大國。

法新社

新加坡外勞宿舍爆疫11人確診

新加坡疫情升溫，除連續6天出現本土確診個案外，周三還傳出一處外勞宿舍又多了11人確診，數以百計外勞將被移往隔離設施。

新加坡亞洲新聞台（CNA）報道，新加坡北部的兀蘭Westlite外勞宿舍周三新增11名外勞確診。這是數月以來，外勞宿舍出現最多的確診人數。報道引述宿舍發給住戶的信件內容指出，除了一名較早時確診的住戶外，又有11人病毒檢測呈陽性，他們都是先前已康復的患者。

《海峽時報》報道，數以百計的外勞將被送往隔離設施。

新加坡人力部發新聞稿表示，一名35歲住在兀蘭Westlite宿舍的孟加拉籍外勞日前確診後，人力部與衞生部很快採取行動，隔離這名確診者在宿舍及工作場所的密切接觸者。

根據衞生部資料，這名35歲的外勞是一名工程監督員，16日接受定期病毒篩檢，結果呈陽性，18 日再採檢一次，結果仍是陽性。這名外勞於3月12日接種第一劑疫苗，接著4月13日接種第二劑疫苗，衞生部表示，他可能在疫苗還沒發揮保護力之前就被感染。

中央社

IOC ：日再頒緊急狀態不影響東奧

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）周三表示，有信心「大量」東京奧運參加者會接種疫苗。他重申不會強制運動員接種疫苗，只會鼓勵並協助所有國家地區奧委會和奧運隊接種，並說現時進度理想。

日本政府因應疫情擬對東京都、大阪府、兵庫縣與京都府第三度發佈緊急事態宣言。巴赫認為，這是日本的防疫措施，不影響東京奧運。

德新社／中央社

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