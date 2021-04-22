三星太子爺被囚後首露面

南韓三星集團副會長李在鎔，因賄賂前總統朴槿惠親信，今年1月被判入獄兩年半。政商界近日要求政府特赦李在鎔之際，他周四（22日）就欺詐罪及操縱股價的控罪再次出庭受審，是事隔約3個月後首次公司露面。

據韓媒報道，52歲的李在鎔穿上黑色西裝和白色裇衫出庭應訊。李在鎔在庭審開始10分鐘前到庭，除了回答法官不希望有陪審團之外，李在鎔一直保持緘默。

檢方指，三星高層在2015年推動三星物產（Samsung C&T）和第一毛織（Cheil Industries）合併過程中，故意發布虛假信息抬高第一毛織股價、壓低三星物產股價，以助推李在鎔在第一毛織被三星物產併購後獲取股份成為最大股東，加強其對三星集團的影響力。一旦李在鎔欺詐罪及操縱股價罪成，刑期或會再增加。

李在鎔至今已服滿刑期的一半即15個月。南韓政府面臨商界和反對黨越來越大壓力，要求特赦李在鎔。南韓工業聯會指出，利用李在鎔的全球人際網絡，有助保障南韓的疫苗供應。保守派議員朴振亦表示，南韓對美國半導體生產的投資，可確保南韓從美國取得疫苗。

俄2025年退出國際太空站後擬另起爐灶

俄羅斯計劃2025年起退出國際太空站，太空總署署長羅哥辛（Dmitry Rogozin）周三表示，若得總統普京首肯，俄國將建設自己的太空站，並希望在2030年前將太空站送上軌道，據報這項計劃斥資60億美元（約466億港元）。

一旦計劃成功，將為俄羅斯的太空探索揭開新一頁，同時結束美俄兩國在國際太空站（International Space Station）逾20多年的合作。

俄羅斯副總理波瑞索夫（Yuri Borisov）在上個周末向俄羅斯電視台指，莫斯科當局將通知夥伴，自2025年起離開國際太空站。俄羅斯國際文傳電訊社（interfax）報道，羅哥辛表示，計劃2030年把太空站送上軌道，而與國際太空站不同的是，俄羅斯太空站很可能不會有成員永久駐守，因為太空站的軌道會讓太空人暴露在高輻射量，但俄羅斯太空人可以前往，太空站也會使用人工智能與機械人。他又指，俄羅斯準備考慮讓外國太空人造訪，「但太空站必須是國家的……想把事情做好，就得親自動手做」。

自1998年起，俄羅斯太空人與美國及其他16國的太空人在國際太空站任務上合作，是莫斯科當局與華府密切合作的領域之一。但美俄關係因人權、黑客入侵等議題而深陷危機。

NASA「毅力號」成功在火星大氣中提取氧氣

美國大空總署（NASA）周三表示，火星探測車「毅力號」（Perseverance）最近進行的任務，成功將火星大氣中的二氧化碳轉化為可呼吸的純氧氣。

NASA稱，該裝置名為MOXIE（Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment），體積如多士爐，通過電解工作，利用極端高溫將氧原子從二氧化碳分子中分離出來。MOXIE今次成功產生大約5克氧氣，可供一名太空人呼吸10分鐘。這項壯舉標誌着人類首次從另一個星球的環境中，提取可供人類使用的天然資源。

氧在火星大氣的含量極低，二氧化碳佔火星大氣的95%，其餘的主要由分子氮和氬組成。充足的氧氣供應是人類探索火星的關鍵，專家認為在火星上生活和工作的太空人或需1噸氧氣才能維持一年需求，並認為在火星轉化氧氣，比從地球運送25噸氧氣更實際。

MOXIE的運作概念是每小時產生10克氧氣。NASA表示科學家計劃在未來兩年內，在不同的條件和速度下，再運行至少9次MOXIE裝置。

路透社／韓聯社

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