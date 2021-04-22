英國蘇格蘭格拉斯哥一名34歲女子早前接種阿斯利康疫苗，一周後手腳及臉部突然長出多個血泡，雙腿滲得滿是鮮血，儘管如今已康復，但仍需使用輪椅。醫生檢查後相信事主的症狀是由疫苗引發，暫不建議她接種第二劑疫苗。

博伊克曼（Sarah Beuckmann）3月中接種首劑阿斯利康疫苗，起初只有類似感冒病徵的輕微副作用，一周後卻發現雙腿開始刺痛，腳踝位置出疹。博伊克曼隨即約見政府醫生，但同日下午已發現雙腿開始長水泡，其後更變成血泡，要立即送入急症室。

留醫長達16天 嗎啡止痛

博伊克曼抵達醫院後，醫生發現她心跳比正常快，但進行愛滋病病毒、疱疹病毒及皮膚病等多項測試後，仍無法找到出現血泡的原因。經兩次活組織切片檢查後，醫生認為其症狀與接種疫苗有關，其後處方藥物減輕博伊克曼免疫系統對疫苗的反應，其血泡症狀逐漸紓緩，留醫16天後終出院。

博伊克曼憶述情況最嚴重時一度擔心需要截肢，血泡亦蔓延至雙手以至臉部，全身劇痛，需以嗎啡止痛，直至8至9天後才開始改善。現時她全身多處仍留有可怕疤痕，雙腿需由繃帶保護，加上腳踝位置仍有水泡，故暫時仍要以輪椅代步。

一度擔心要截肢

皮膚科專家韋奇沃思（Emma Wedgeworth）表示，相信博伊克曼遇上極為罕見的疫苗副作用，她解釋疫苗刺激人體免疫系統時，有時會一併影響皮膚，公眾在接種疫苗的同時需對副作用保持警惕。

博伊克曼則稱她仍然希望英國人接種疫苗，指公開個人經歷並非為了嚇人，只想提醒大眾不要對出疹掉以輕心。阿斯利康疫苗此前亦被指疑導致血栓副作用，英國暫不建議30歲以下人士接種。

英國《每日郵報》

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