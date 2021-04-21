南美洲的巴西疫情仍然持續嚴峻，不僅醫護忙個不停，連墳場工人也要加班，有工人坦言對不斷見證生命消逝並不好受，只想疫情早日結束：「我們試着工作時不要傷感，但實在很難過，太多人（死去）了、時間太長了」。

下葬人數較疫情前增2倍

聖保羅近日每天疫情死亡人數約達600人，市內22個墳場中，4個需加開夜班安排死者下葬，包括南美洲最大型墳場、已安葬150萬人的Vila Formosa。

Vila Formosa近期負荷大增，3月最高峯時曾單日有105人下葬，是疫情開始前的3倍。墳場現時設有6部機器，每天挖掘200個墓穴，工人都日以繼夜工作，直至晚上10時才下班，據報屍體多得連靈車也不敷應用，市政府需額外再租用50輛輕型貨車運送遺體。

無家屬寂寞 有家屬傷感

「是否沒有親屬？」另一人回答說「沒有。可以開始了。」8名夜班工人傍晚6時換好一身雪白的防護衣準備安葬，不是每一位死者都有家人送終，這些工人往往成為陪伴死者入土為安的最後一批人。

不久後再有一輛輕型貨車抵達，這次的死者是一名57歲男子，跟上一名死者不同，他有多名親屬隨行。死者的兒子帶來一件巴西國家足球隊球衣，請工人蓋在棺材上，工人點頭答允並向家屬坦言：「這是我們唯一可做的事」。不久後工人便挖開土地，放下棺木和球衣，再埋上泥土，現場只餘下家屬的痛苦哀哀嚎聲、鐵鏟挖掘泥土時發出的金屬撞擊聲，還有墳場發電機的機器聲音。

墳場用地恐提早飽和

巴西已累積有1,300名嬰兒感染COVID-19死亡，但因醫學界一般認為病毒較少感染兒童，故不少醫生掉以輕心。里卡特（Jessika Ricarte）一歲大的兒子早前有呼吸道感染徵狀，但醫生指男嬰病徵與COVID-19不同，拒絕為其進行病毒測試，結果兩個月後其兒子便因COVID-19引致的併發症病歿。

由於墳場持續有新的死者下葬，Vila Formosa用地過去一年消耗較昔日快了一倍，出現提前飽和的壓力。聖保羅市議會正考慮在東郊建造多層高的新墳場，安葬日後的死者。

法新社/英國廣播公司

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