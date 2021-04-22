（北美通訊）美國針對亞裔的歧視案件湧現，紐約市警察局（NPYD）首次成立「亞裔仇恨犯罪專案組」（Asian Hate Crime Task Force），專門調查有關案件。在香港土生土長、目前是NYPD分區總督察的專案組指揮官吳銘恆（Tommy Ng）接受《蘋果》專訪，他承認法律存漏洞，很難證明襲擊者犯案動機是否涉及歧視，但當局會加派便衣探員在華人社區作巡邏，保護居民。

紐約特約記者：湯浩然

16歲隨家人由香港移民紐約的吳銘恆，目前是皇后北區總督察，帶領分區內近2,000名警員，同時兼任亞裔仇恨犯罪專案組指揮官。他表示，專案組有25名偵探候命，最特別之處是，成員可說11種不同語言或方言，如韓文、日文、越南語及菲律賓語等，以及華人常說的如廣東話、普通話、上海話、福州話甚至台山話。吳銘恆解釋，「有個中國人講台山話，我哋講台山話嘅偵探同佢聯絡，會俾到佢親切感，加強受害者（說出案發過程）嘅信心......我們可以從地道語言，去打開受害者同警方合作嘅門。」

根據NYPD數據，今年截至4月初，針對亞裔的仇恨犯罪有36宗，包括一宗誤殺案及18宗傷人案，其餘是恐嚇及騷擾案。吳銘恆指，專案組會主動出擊，「好多時中國人唔想報警，擺上社交媒體上，我們會直接查案，搵受害人聯絡」；他理解華人「生不入官門，死不入地獄」的習慣，認為這文化需要長時間改變，「中國人怕麻煩，在美國上法庭要講英文，要麻煩人哋帶我去，或者請假損失人工；第三可能係老闆唔俾去，如果你今日唔返工，聽日就唔使返。」

除了主動查案，NYPD也會派出亞裔卧底探員，到華人社區如唐人街巡邏，希望當場捉到犯案者。吳銘恆指，除了族裔因素外，少數犯案者是精神病患者，「仇視亞裔非近期才有，只是現在有更多受襲片段，被放上社交媒體。」

另一方面即使捉到犯人，也不等於可以成功把疑犯定罪。吳銘恆解釋，法庭上很難證明疑犯的犯罪意圖涉及仇恨或歧視，「（法律漏洞）當然有，因為你要證明仇恨犯罪，其實是困難的，例如有個人飲醉酒（後行兇），是否仇恨犯罪？」他補充，警方會向地方檢察官提供所有所需證據，但即使查案時以種族歧視方向出發，疑犯最終也可能因為證據不足，而不被檢控。

鑑於受害者眾，部份美國華人呼籲成立「自衞隊」，甚至帶槍外出。吳銘恆直言反對用武器自衞的做法，認為會弄巧成拙，「有人話會攞刀或者攞棍，但冇受過訓練，對自己都會有危險......噴霧劑有好多種，有啲只會噴到兩呎，有啲噴到六呎，如果你噴唔到對方，對方會否更暴力來制止你？」他呼籲居民一旦遇襲，第一時間仍然是打911報警求助。

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