英國情報部門之一政府通訊總部（GCHQ）總監弗萊明（Jeremy Fleming）周五發表演說，警告中國及俄羅斯正試圖控制未來的科技，中國有可能取得全球「操作系統」的控制，形容英國正面臨「審判時刻」。弗萊明以大自然適者生存的定律比喻現時情況，促請英國在動盪的時局保持適應能力，繼續進化及力求創新。

弗萊明強調掌握技術是英國安全和繁榮的關鍵，英國過往亦在人工智能、生物科學等領域的創新取得成就，但正面臨中國及俄羅斯的全方位挑戰。他警告假如置之不理，英國的互聯網自由、未來技術安全，以至智能城市、監管機構的自主性等均會受威脅，而未來能賦予人們安全與繁榮的技術，亦恐不再由西方創造和控制。

他在倫敦帝國學院（Imperial College London）發表演說時，指西方應加緊行動，確保中國不會主導21世紀的主要技術，否則中國有可能取得全球操作系統的控制權。他形容俄羅斯的威脅「就如在你手機上一個特定的App找到漏洞，有可能很嚴重，但你可以使用其他方式」，不過，以中國的規模及科技份量，「意味她有可能可以控制全球的操作系統」。

他形為像中國這樣的國家是許多新興技術的初期實施者，這足以改變數碼環境，「他們對於網絡空間的未來有一個競爭性的願景，並積極參與有關國際規則和標準的討論」。

5G教訓深刻 憂西方失制訂標準實力

弗萊明以大自然作比喻，稱英國在數碼世界是「大型動物」，但不能視作理所當然，英國社會必須不斷有新發明，才能應對挑戰、保持影響力。弗萊明促請英國在量子電腦及加密技術等領域發展「主權科技」，保護最敏感的資訊，並以一切方式開拓新科技和新市場，吸納更多投資。

英國廣播公司（BBC）亦播出弗萊明的訪問，弗萊明形容西方的自由民主價值觀孕育了現時的科技，但西方將來有可能失去制訂科技標準的實力，5G便是其中一例，當時英國已幾乎接受由中國科企華為興建英國的5G基建設施，直至最後關頭才改為棄用。弗萊明形容，西方過去十年對5G的討論非常迷失，亦未有大力投資5G，最終導致西方沒有足夠選擇，未來不能再如此。

智能城市憂成追蹤工具

弗萊明又特別提到智能城市，稱智能城市設有大量感應器和攝錄鏡頭，意味居民的一舉一動都會成為被收集的數據，假如運用得宜，這將可大幅提高公共服務效率，然而一旦英國無法控制智能城市的科技，它們便會變成監控居民的工具。現時英國部分城市已選用中國製造的鏡頭，弗萊明強調英國必須理解數據處理的方式，亦要確保不會依賴單一國家的技術，「如果我們不控制技術，如果我們不有效了解實行這些技術所需的安全性，那麼我們最終將面臨一個環境或技術生態系統，當中數據不僅可以用於導航，而且可以 用來追蹤我們」。

軍情五處和軍情六處此前亦曾作出類似警告，其中軍情五處處長麥卡勒姆（Ken McCallum）去年曾警告，中國對英國的威脅比俄羅斯更甚，該處本周早期曾發表報告，指英國逾1萬名可接觸敏感資訊的人士，被中國等敵意國家視作目標。

軍情六處處長楊格爵士（Sir Alex Younger）上月亦指，中國將是英國一個世代的威脅，促請英國致力保持技術及科研優勢。

路透社/英國《泰晤士報》/英國廣播公司

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