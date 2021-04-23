緬甸全國民主聯盟多名前國會議員早前組成「全國團結政府」（NUG）抗衡軍方，遭列為非法組織。緬甸國營電視台周四晚間發表軍方聲明，宣佈已向26人發出拘捕令，包括NUG的全體部長級官員人選。

NUG在4月16日宣告成立，委任14名主要官員，成員包括目前被拘禁的國除資政昂山素姬，促請東盟承認團結政府為緬甸的合法代表，但早前已被軍方列為非法組織。

軍方在聲明中形容，全國團結政府企圖顛覆軍方按憲法成立的決策機構，屬非法組織。國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）周六將到印尼耶加達出席東盟峯會，日本放送協會（NHK）引述分析指，緬軍近日加強壓制民選代表，反映軍方有意趁東盟峯會前，塑造軍方管治社會的合法性。

變節前全民盟成員寓所遭放炸彈

近期緬甸社會暴力事件增多，變節至軍方「國家行政委員會」的前全國民主聯盟成員登紐（U Thein Nyunt）的寓所周三傍晚遭人投放3個土製炸彈，其中一枚爆炸，無人受傷。消息人士指3個炸彈分別由膠管及鐵管製成，軍方事後在現場一帶加強戒備。

登紐在尼溫將軍統治時期，效力於軍方所屬的社會主義綱領黨，1988年民主運動後轉投全國民主聯盟，曾是全民盟中委成員，但在2010年全民盟杯葛大選後退黨。他曾創立新政黨「全國民主力量黨」，近年多次批評昂山素姬執政，2月政變後再重投軍方陣營。

緬甸The Irrawaddy網站/日本放送協會

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