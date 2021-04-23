（北美通訊）美國預計，中國將會從全球市場買入史上數量最多的玉米，加上巴西大旱影響收成，全球供應出現緊張。芝加哥期貨交易所（Chicago Board of Trade）玉米期貨價格周三升穿每蒲式耳（bushel）6美元，創8年來新高。消息指，中國已提前開始採購秋季收成的玉米。

彭博引述消息報道，中國已經提前向美國農民收購秋季收成的玉米，交易量至少已有100萬噸。美國農業部尚未公佈下個季度的交易數據，但單在今個季度，美國出口商已向中國售出超過2,000萬噸玉米，是有史以來最高水平。

中國在過去幾年非洲豬瘟大爆發後，目前正努力恢復豬肉產量。由於中國政府要求養豬業現代化，農民須改以飼料來代替廚餘餵飼豬隻，都令到中國對玉米需求劇增。再加上第二大玉米出口國巴西大旱，影響到農作物收成，加劇了全球供應緊張，繼而進一步刺激中國對進口玉米的需求。但也有陰謀論指中國是囤積居奇。

美國農業部最新報告預期，中國今年從全球市場的玉米進口量將達到2,800萬噸，是有紀錄以來新高。雖然預計中國明年的採購量會回落至1,500萬噸，但仍是紀錄中第二高，也是世貿組織（WTO）低關稅進口配額的兩倍。

中國海關總署的數據就顯示，3月份的玉米進口量為193.1萬噸，較去年同期大幅增長逾五倍。當中，從美國進口108.15萬噸，而去年同期僅1,052噸。

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