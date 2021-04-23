載有53名官兵的印尼潛艇「KRI Nanggala-402」周三在峇里島附近海域失蹤至今，隨着潛艇的氧氣將在24小時內耗盡，搜救工作爭分奪秒。印尼海軍周五表示，在海深50至100米位置發現有異物，正在調查，燃起尋獲失蹤潛艇的希望。

印尼軍方發言人里亞德（Achmad Riad）在周五記者會上表示，在水深50至100米的海域發現含有高度磁力的物體，「我們今日會盡最大努力，直到明天凌晨3時的時限」。印尼總統維多多（Joko Widodo）呼籲民眾為此事禱告，「最首要的是53名官兵的安全」。

海軍發言人維佐約諾（Julius Widjojono）則指，潛艇能夠潛至500米深海域，但估計目前潛艇處於海深600至700米的位置，超乎船體能承受的水壓。曾於2019年至2012年改裝該潛艇的南韓公司則估計，潛艇在200米深左右位置出事。

印尼海軍參謀長尤多（Yudo Margono）指出，失蹤潛艇內的氧氣可維持72小時，即周六是最後時限。里亞德表示印尼海軍同時正調查潛艇失事原因，懷疑潛艇因失去電力，沉至600米至700米深。

包括馬來西亞、新加坡等多國均支援今次搜索工作。澳洲海軍司令哈蒙德（Mark Hammond）表示，已派出兩艘軍艦參與索救。美國國防部發言人柯比（John Kirby）亦指，已派出戰機協助搜尋失蹤潛艇。

美聯社／路透社／美國有線新聞網絡

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