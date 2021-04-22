美國總統拜登在昨天世界地球日，與包括中、俄在內世界40位領袖召開一連兩日的視像氣候峯會。上任後即重返《巴黎協定》的拜登，為重振美國在應對氣候變化的領導地位，將美國減排目標加碼倍增，冀拋磚引玉刺激各國訂立更進取目標，但仍被質疑未足以讓全球避免暖化災劫，尤其在資助窮國方面未「找數」。中國國家主席習近平指各國應攜手合作，不是互相指罵。

前總統奧巴馬在《巴黎協定》2015年簽署後，訂下到2025年減排26%至28%的目標，上任總統特朗普雖退出協定，但在各州自行致力減排下，全美基本上仍達標。拜登想落實減排加碼，很大程度要依賴他的2萬億美元（15.6萬億港元）基建大計有關能源轉型的部份。

「我們必須加把勁」

拜登在峯會開幕詞承諾，美國碳排放量到2030年比2005年水平減少50%至52%，以符合到2050年達致碳中和的長遠目標。他表示「不作為的代價不斷升高，美國不能等待」，「我們必須要加把勁」。美國官員會前表明，拜登希望新目標可促使各國領袖「提高雄心對抗氣候危機」。多個盟友以行動響應。日本首相菅義偉宣佈，日本2030年減排目標相對於2013年高峯期，減幅由26%增至46%。加拿大總理杜魯多則宣佈相對於2005年水平，2030年減排幅度由30%增至40%至45%。

11月將主辦格拉斯哥聯合國氣候峯會的英國，周二已宣佈2035年比1990年減排78%的進取目標。歐盟亦確認2030年比1990年減排至少55%的目標。

習：不應朝令夕改

西方提升減排目標，對中俄印等其他主要碳排放國家造成壓力。習近平重申去年承諾，碳排放到2030年封頂，2060年達碳中和，但會加上在2026至2030年開始減少燃煤。他指各國應攜手合作，不是互相指罵；不應朝令夕改、言而無信。俄羅斯只計劃2030年碳排放比1990年減30%。印度之前提出2030年碳強度（每個國內生產總值單位的排放量）比2005年減33%至35%，其官員早前批評美國等富國援助窮國能源轉型的承諾未兌現。

《巴黎協定》承諾富國到去年每年提供1,000億美元（7,800億港元）援助發展中國家，但一直遠未能達標。拜登向國會要求撥款12億美元（93.6億港元），就算通過亦遠遠未足數。

另外，美國氣候特使克里於峯會前兩日宣佈，美國將加入爭取全球航運業到2050年實現零排放。美國據指亦準備宣佈，將停止向發展中國家的煤項目提供融資，但未達環保人士要求停止援助所有化石燃料項目的目標。

拜登希望這次峯會令各國保持勢頭，到格拉斯哥峯會盤點《巴黎協定》成績表時提升應對力度。聯合國去年底有報告指，全球溫度踏上比工業化前高3℃的災難性道路，想達到《巴黎協定》限升溫2℃以至1.5℃的目標，要加把勁。法新社/路透社/美聯社