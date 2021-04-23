英國威廉王子和夫人凱蒂的幼子路易王子（Prince Louis）周五迎來3歲生日，皇室按照慣例公開小王子的新照片。這幀照片是由母親凱蒂親自操刀，拍下了路易準備第一次上學前班，騎着單車、展露燦爛笑顏的一刻。

照片經皇室在社交網站Instagram發佈的照片所見，路易王子身穿淺藍色短褲、海軍藍毛衣以及藍白間條裇衫，背起藍色書包，腳上穿着黑色襪和藍色球鞋，騎在紅色單車上望向媽媽咧嘴歡笑，似是對上學充滿期待。不少來自世界各地的網民紛紛留言祝賀路易王子生日，稱讚他非常可愛。

今次這張照片是劍橋公爵夫人凱蒂周三在肯辛頓宮拍下，當天是路易王子第一天入讀威爾科克斯幼兒園（Willcocks Nursery School）的學前班。

劍橋公爵夫人凱蒂熱愛攝影，更不時操刀為三名子女拍照。從她的照片往往孩子的不同面貌，就像二女夏洛特公主，在2018年5月2日所拍的3歲生日照便展現溫情一面，她抱着當時未滿兩周大的路易王子，並親吻對方額頭。

至於大哥佐治王子，於2016年7月所拍的3歲生日照，則呈現了他在家中與小狗玩耍的情況，但這張照片並非凱蒂作品，而是出自著名攝影師波蒂烏斯（Matt Porteous）之手。

英國《每日電訊報》

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